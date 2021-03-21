Шевченко: Буяльский - ведущий в Динамо, но сборная играет по другой схеме

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями накануне старта отборочных матчей на ЧМ-2022.

"Франция - очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с "ковидом" сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает и мы будем определяться, будет ли он готовиться.

Две недели назад смотрел совершенно оптимистично на игры, ведь Динамо и Шахтер были в хорошей форме. Сейчас есть определенный спад судя по тем играм, которые Динамо и Шахтер сыграли в Лиге Европы и чемпионате Украины. За этот короткий период нужно поговорить с ребятами, найти мотивацию и подготовить их к игре.

Вызов Довбика связан с травмой Беседина. Мы посмотрели этот и предыдущие туры, за этим футболистом уже давно наблюдали. У него есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны. Мы решили воспользоваться возможностью, посмотрим, как он будет выглядеть на тренировках. Ему будет полезно побыть с нами.

Буяльский - профессиональный парень, который приезжает в сборную и отдает 100% себя. Я не хочу вызывать игрока просто для того, чтобы вызывать. Он - ведущий игрок своей команды, отлично играет, но мы играем по другой схеме. Вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, будет некорректно по отношению к нему. Когда будет место для него, я им воспользуюсь. Очень уважаю его за отношение. Вратарь №1? Это очень сложное решение для меня. Трубин - молодой парень, который выбил нашего основного вратаря из состава и проводит хороший сезон. У нас четыре вратаря, уже по ходу будем определяться и смотреть", - рассказал Шевченко.