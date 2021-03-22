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Шевченко: Насколько знаю, у Килмана идет процесс получения украинского паспорта

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главный тренер сборной Украины - о возможном усилении защитником "Вулверхэмптона"

Шевченко: Насколько знаю, у Килмана идет процесс получения украинского паспорта

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность усиления национальной команды защитником "Вулверхэмптона" Максом Килманом.

"Если игрок хочет играть за сборную Украины, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт, тогда и будем рассматривать. По Максу - насколько я знаю, этот процесс уже идет.

Когда он будет закончен и паспорт будет у него на руках, мы уже будем реагировать", - сказал Шевченко в интервью ТК Футбол.

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В статье: Украина Макс Килмен
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
22.03.2021 в 08:15
Це може бути розширенням можливостей для збірної. Так, Кілман із середняка АПЛ. Але те саме можна сказати і про Ярмоленка. Різниця в тому, що Ярмола вже завершує кар'єру, а в Кілмана є років 10 попереду. Тож з точки зору перспективи таке долучення може принести користь збірній.
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football_soccer (Украина)
22.03.2021 в 08:48
ну, недавние матчи ЛЕ показали, что даже середняки топовых чемпионатов по игре гораздо мощнее наших лидеров, из которых состоит костяк сборной. Так что в середняк АПЛ еще попасть надо..
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С.Карпович. (Ланівці)
22.03.2021 в 08:01
Вже веселіше.
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