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Шевченко: Насколько знаю, у Килмана идет процесс получения украинского паспорта
Главный тренер сборной Украины - о возможном усилении защитником "Вулверхэмптона"
фото - Олександр Приходько
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность усиления национальной команды защитником "Вулверхэмптона" Максом Килманом.
"Если игрок хочет играть за сборную Украины, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт, тогда и будем рассматривать. По Максу - насколько я знаю, этот процесс уже идет.
Когда он будет закончен и паспорт будет у него на руках, мы уже будем реагировать", - сказал Шевченко в интервью ТК Футбол.
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