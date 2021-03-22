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Шевченко: Я расстроен, Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций
Главная команды страны вынуждена понизиться в лигу В
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко прокомментировал решение СAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.
"Однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру", - сказал Шевченко в интервью ТК Футбол.
Напомним, что в рамках отбора на ЧМ-2022, в среду, 24 марта Украина сыграет на выезде с французами. После чего главная команда страны проведет два домашних поединка в Киеве на НСК "Олимпийском". 28 марта подопечные Шевченко сыграют с Финляндией, а 31 марта - с Казахстаном.
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