Шевченко: Я расстроен, Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций

Опустили нашу федерацию. С одной стороны, чего удивляться. В группе А наверняка платят больше. А как ни крути, дело рассматривали в Швейцарии, по сборной Швейцарии и апелляцию также. А с другой стороны, ума в нашей федерации явно не хватает. Или нужного человека. Мой протест будет в том, что я не буду смотреть матчи этого непонятного турнира. Это ничего не даст по большому счету, просто это будет мое личное удовлетворение.