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Шевченко: Я расстроен, Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Главная команды страны вынуждена понизиться в лигу В

Шевченко: Я расстроен, Украина заслужила остаться в высшем дивизионе Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко прокомментировал решение СAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.

"Однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними еще одну игру", - сказал Шевченко в интервью ТК Футбол.

Напомним, что в рамках отбора на ЧМ-2022, в среду, 24 марта Украина сыграет на выезде с французами. После чего главная команда страны проведет два домашних поединка в Киеве на НСК "Олимпийском". 28 марта подопечные Шевченко сыграют с Финляндией, а 31 марта - с Казахстаном.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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mykolazap (Запорожье)
22.03.2021 в 10:35
Опустили нашу федерацию. С одной стороны, чего удивляться. В группе А наверняка платят больше. А как ни крути, дело рассматривали в Швейцарии, по сборной Швейцарии и апелляцию также. А с другой стороны, ума в нашей федерации явно не хватает. Или нужного человека. Мой протест будет в том, что я не буду смотреть матчи этого непонятного турнира. Это ничего не даст по большому счету, просто это будет мое личное удовлетворение.
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0
0
Dortmund 09 (Киев)
22.03.2021 в 09:39
Сборной вполне по силам вернуться в Группу А.
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.03.2021 в 09:08
Куму скажи спасибо
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+1
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.03.2021 в 10:05
Кум сказав йому мовчати і не рипатись, що Шева й зробив. А тепер руками махати і плакати пізно...
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0
-3
can (Торонто, Львов)
22.03.2021 в 10:41
А ти чув, що кум куму говорив, чи просто язиком мелешь? При чому тут Шева? Вiн, якраз, зробив те, що вiд нього залежало. Мiську, який ти до с..раки Michael ? Коли досягнешь того, чого досягнув Шева, тодi може i Майклом станешь.
+2
0


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