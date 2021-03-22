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"Думал, Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в УПЛ 10-12 голов". Довбик - о вызове в сборную
Для него это было большой неожиданностью
Фото: УАФ/ Автор – неизвестен
Нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик поделился эмоциями от вызова в национальную сборную Украины.
"Эту приятную новость мне сегодня в обед (21 марта - прим.) сообщил администратор сборной, уточнив, где я должен быть в Киеве в понедельник утром. Конечно, это стало для меня большой неожиданностью. Я мечтал выступать за главную команду страны, но думал, что Андрей Николаевич Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в чемпионате УПЛ 10-12 голов. Однако по стечению обстоятельств это произошло раньше, чем я планировал. Теперь нужно постараться с третьей попытки таки дебютировать в сборной. Ведь до этого я уже дважды находился в расположении сборной, но сыграть по ряду причин так и не удалось.
Впереди - отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, кому доверять место на поле - прерогатива тренерского штаба. Думаю, что с адаптацией у меня проблем не будет, ведь со многими игроками наши пути пересекались в "молодежке", да и во время двух предыдущих сборов в главной команде страны. Поэтому с нетерпением жду поездки в столицу", сказал Довбик.
Напомним, что в текущем сезоне в Премьер-лиги во всех турнирах 23-летний футболист провел 21 матч, отметился 9 забитыми голами и одной голевой передачей.
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