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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины в Киеве: планы и расписание команды

Национальная сборная Украины
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Футболисты и тренерский штаб также сдали ПЦР-тесты

Сборная Украины в Киеве: планы и расписание команды

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня утром, 22 марта национальная команда Украины начала сбор перед мартовскими матчами квалификации чемпионата мира-2022.

Утром в расположение команды прибыли все вызванные футболисты и тренерский штаб.Также в команде сдали ПЦР-тесты, результаты которых будут после обеда.

В 18.00 запланировано первую тренировку "сине-желтых" на сборе, который пройдет на поле УТК имени Банникова. Это занятие будет закрытым.

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Занятия 23 марта будет утренним и начнется в 11.00, первые 15 минут будут открытыми для представителей средств массовой информации. А вот пресс-конференция главного тренера и игрока сборной, которая начнется в 10.30, состоится в онлайн-режиме - журналисты смогут задавать вопросы через Zoom.

Вылет в Париж на матч с Францией запланирован 23 марта на 16.00.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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