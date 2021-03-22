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Сборная Украины в Киеве: планы и расписание команды
Футболисты и тренерский штаб также сдали ПЦР-тесты
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Сегодня утром, 22 марта национальная команда Украины начала сбор перед мартовскими матчами квалификации чемпионата мира-2022.
Утром в расположение команды прибыли все вызванные футболисты и тренерский штаб.Также в команде сдали ПЦР-тесты, результаты которых будут после обеда.
В 18.00 запланировано первую тренировку "сине-желтых" на сборе, который пройдет на поле УТК имени Банникова. Это занятие будет закрытым.
Занятия 23 марта будет утренним и начнется в 11.00, первые 15 минут будут открытыми для представителей средств массовой информации. А вот пресс-конференция главного тренера и игрока сборной, которая начнется в 10.30, состоится в онлайн-режиме - журналисты смогут задавать вопросы через Zoom.
Вылет в Париж на матч с Францией запланирован 23 марта на 16.00.
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