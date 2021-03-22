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"Шансы минимальные" - Цыганык рассказал, почему ФИФА запретит англичанину Килману играть за Украину
Все из-за футзала
Журналист Игорь Цыганык рассказал о подводных камнях, которые могут помешать УАФ натурализовать английского защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.
"Андрей Шевченко сказал, что
Юристы УАФ написала письмо в Футбольной ассоциации Англии, на который получили ответ без всяких оговорок. Однако на уточняющее письмо английская сторона ответила информацией о том, что Килман сыграл те поединки за футзальную сборную Англии.
УАФ обратилась в ФИФА с вопросом разрешения изменения футбольного гражданства Килманом (апеллируя к тому, что его мать имеет украинские корни, что сам игрок желает), но шансы, что ФИФА разрешит ему играть за футбольную сборную Украины, минимальные", - сказал Цыганык.
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