"Шансы минимальные" - Цыганык рассказал, почему ФИФА запретит англичанину Килману играть за Украину

Журналист Игорь Цыганык рассказал о подводных камнях, которые могут помешать УАФ натурализовать английского защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана.

"Андрей Шевченко сказал, что Килман занимается получением украинского паспорта . Параллельно юристы УАФ начали изучать возможность вызова футболиста в сборную Украины. Здесь возникла достаточно серьезная коллизия. Дело в том, что в свое время Макс Килман сыграл 25 матчей за футзальные сборные Англии, из которых 8 - это официальные поединки. Несколько лет назад ФИФА запатронировала то, что футбол, футзал и пляжный футбол - это все единая футбольная семья. Поэтому, если Килман был заигран за Англию в футзальных соревнованиях, то он уже имеет футбольное гражданство этой страны.

Юристы УАФ написала письмо в Футбольной ассоциации Англии, на который получили ответ без всяких оговорок. Однако на уточняющее письмо английская сторона ответила информацией о том, что Килман сыграл те поединки за футзальную сборную Англии.

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УАФ обратилась в ФИФА с вопросом разрешения изменения футбольного гражданства Килманом (апеллируя к тому, что его мать имеет украинские корни, что сам игрок желает), но шансы, что ФИФА разрешит ему играть за футбольную сборную Украины, минимальные", - сказал Цыганык.