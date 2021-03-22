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Ротань: После 0:3 от Франции в 2013-м долго чувствовал себя убитым

Национальная сборная Украины
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Болезненное поражение после домашней победы 2:0

Ротань: После 0:3 от Франции в 2013-м долго чувствовал себя убитым

vesti.ua

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Руслан Ротань вспомнил о матчах плей-офф отбора ЧМ-2014 с Францией (2:0, 0:3).

"Все было в наших руках. Нам попался самый сложный соперник, настрой на игру было невероятным. Мы понимали, что впереди чемпионат мира. Лично я осознавал, что для меня это, возможно, последний мундиаль. Понимал, что нужно сильно попотеть и что очень хочется туда попасть.

В домашней игре Роман Зозуля забил нужный гол. Помню эмоции всего стадиона, всей Украины. Плюс в том же матче Рома заработал пенальти. Сегодня понимаешь, что тогда нужно было максимально использовать собственные моменты. Первый поединок нам удался вполне, мы победили – 2:0, могли сделать это даже с большим счетом. С другой стороны – поражение 0:3 в гостях, когда французы нас просто переехали.

Я долго чувствовал себя убитым после того матча. Когда приехал в "Днепр", Хуанде Рамос спросил меня, что случилось. Я ответил, что не могу отойти от этого поражения. Тренер подбодрил меня словами: "Ты же понимаешь, что уже ничего не вернешь. Французы на чемпионате мира, вы туда не попали. Если хочешь, то убей себя, останавливайся, но нам нужно двигаться дальше". И тогда я понял, что действительно – ничего не поделаешь, нужно смотреть вперед и забывать поражения", – сказал Ротань

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В статье: Руслан Ротань Украина
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Источник:
УАФ

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