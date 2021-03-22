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Сборная Украины сдала отрицательные тесты на ковид и провела первую в 2021 году тренировку
Во вторник команда вылетает в Париж
Фото Павла Кубанова - УАФ
В первой тренировке приняли участие 26 из 29-ти вызванных на сбор игроков. Трое отсутствующих - это «итальянцы» Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, а также «англичанин» Андрей Ярмоленко, которые прилетели в Киев в то время, когда вечерняя тренировка как раз началось.
Уже завтра утром сине-желтые проведут предигровую тренировку. Перед ней главный тренер Андрей Шевченко и один из игроков дадут традиционную пресс-конференцию.
Вылет в Париж на матч отбора ЧМ-2022 запланирован на 16.00 вторника.
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