Сборная Украины сдала отрицательные тесты на ковид и провела первую в 2021 году тренировку

Сборная Украины начала работу на своем первом в 2021 году сборе. После получения результатов ПЦР-тестов, которые были отрицательными у всех членов команды, игроки, тренеры и персонал отправились на НТК имени Банникова.

В первой тренировке приняли участие 26 из 29-ти вызванных на сбор игроков. Трое отсутствующих - это «итальянцы» Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, а также «англичанин» Андрей Ярмоленко, которые прилетели в Киев в то время, когда вечерняя тренировка как раз началось.

Уже завтра утром сине-желтые проведут предигровую тренировку. Перед ней главный тренер Андрей Шевченко и один из игроков дадут традиционную пресс-конференцию.

Вылет в Париж на матч отбора ЧМ-2022 запланирован на 16.00 вторника.