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СМИ: Степаненко рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Из разных источников приходит противоречивая информация

СМИ: Степаненко рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рискует из-за травмы пропустить Евро-2020, сообщает "ТаТоТаке".

По словам ведущего программы Андрея Сенькива, повреждение 31-летнего полузащитника оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. По информации источника, Тарас рискует не восстановиться к июньским матчам Евро.

Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор он в заявку "горняков" не попадал.

Тем не менее, на прошлой неделе "горняки" заявляли, что футболист вернулся к индивидуальным тренировкам.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
22.03.2021 в 23:13
Не велика потеря, опорников у нас достаточно...
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+2
-1
Tenma7 (Чернигов)
22.03.2021 в 23:21
Увы, но до уровня Степы они не дотягивают...
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+2
0
Tasha (Киев)
22.03.2021 в 23:46
Да у нас впринципе футболистов на все позиции достаточно, вопрос только в их уровне
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
22.03.2021 в 22:53
Вообще похер на крота)
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+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
22.03.2021 в 23:36
Та ну, он хорошо в середине выгрызает, будет не хватать ...
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
22.03.2021 в 23:39
Мне кажется Цыганков более ощутимая потеря для сборной Украины. Хотя он сейчас в посредственной форме.
+1
0
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Serega1111 (Киев)
22.03.2021 в 22:38
Очень плохо, у всех его коллег по позиции уровень гораздо ниже(
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+2
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
22.03.2021 в 22:34
Хреново. Краще б Тайсон з Марлосом на рік випади зі строю.
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0
-2


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