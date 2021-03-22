СМИ: Степаненко рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рискует из-за травмы пропустить Евро-2020 , сообщает "ТаТоТаке".

По словам ведущего программы Андрея Сенькива, повреждение 31-летнего полузащитника оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. По информации источника, Тарас рискует не восстановиться к июньским матчам Евро.

Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор он в заявку "горняков" не попадал.