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СМИ: Степаненко рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы
Из разных источников приходит противоречивая информация
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рискует из-за травмы пропустить
По словам ведущего программы Андрея Сенькива, повреждение 31-летнего полузащитника оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. По информации источника, Тарас рискует не восстановиться к июньским матчам Евро.
Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор он в заявку "горняков" не попадал.
Тем не менее, на прошлой неделе "горняки" заявляли, что
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