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Зубков: Сборная Украины в хорошем настроении, сейчас важные матчи впереди
Команда приступает к работе
uaf.ua
Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
"Все соскучились друг за другом. Ребята собрались в хорошем настроении. Приступаем к работе, сейчас важные матчи впереди. Мы на позитиве.
Пандемия, непонятный график, но ничего будем выходить из такой ситуации. В чемпионате Венгрии сейчас тура не было, поэтому тренер дал небольшой отдыха. Я набрался сил и с хорошим настроением приехал", - сказал Александр Зубков.
Напомним, что в рамках отбора ЧМ-2022 Украина сыграет 24 марта против Франции. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.
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