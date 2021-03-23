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Зубков: Сборная Украины в хорошем настроении, сейчас важные матчи впереди

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Команда приступает к работе

Зубков: Сборная Украины в хорошем настроении, сейчас важные матчи впереди

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал о подготовке национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"Все соскучились друг за другом. Ребята собрались в хорошем настроении. Приступаем к работе, сейчас важные матчи впереди. Мы на позитиве.

Пандемия, непонятный график, но ничего будем выходить из такой ситуации. В чемпионате Венгрии сейчас тура не было, поэтому тренер дал небольшой отдыха. Я набрался сил и с хорошим настроением приехал", - сказал Александр Зубков.

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Напомним, что в рамках отбора ЧМ-2022 Украина сыграет 24 марта против Франции. Также 28-го числа предстоит встреча со сборной Финляндии, а 31-го с Казахстаном.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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