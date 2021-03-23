Трубин: Конкуренция в сборной? Это хорошо. Будут тренировки, а решать главному тренеру

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

"Конечно, это приятно – дебютный вызов для меня. Немного волнуюсь, но потихоньку буду со всеми знакомиться, и все будет хорошо. Хочется показать себя с наилучшей стороны – что я могу и на что способен.

Конкуренция? Это всегда хорошо. Будут тренировки, а уже решать главному тренеру. Только в плюс, когда есть конкуренция", – сказал Трубин.