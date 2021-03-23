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Трубин: Конкуренция в сборной? Это хорошо. Будут тренировки, а решать главному тренеру
Для него дебютный вызов в национальную команду
Скриншот: УАФ
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.
"Конечно, это приятно – дебютный вызов для меня. Немного волнуюсь, но потихоньку буду со всеми знакомиться, и все будет хорошо. Хочется показать себя с наилучшей стороны – что я могу и на что способен.
Конкуренция? Это всегда хорошо. Будут тренировки, а уже решать главному тренеру. Только в плюс, когда есть конкуренция", – сказал Трубин.
Отметим, что в расширенном списке Шевченко помимо Трубина еще 4 вратаря - Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
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