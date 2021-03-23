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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Трубин: Конкуренция в сборной? Это хорошо. Будут тренировки, а решать главному тренеру

Национальная сборная Украины
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Для него дебютный вызов в национальную команду

Трубин: Конкуренция в сборной? Это хорошо. Будут тренировки, а решать главному тренеру

Скриншот: УАФ

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал дебютный вызов в национальную сборную Украины.

"Конечно, это приятно – дебютный вызов для меня. Немного волнуюсь, но потихоньку буду со всеми знакомиться, и все будет хорошо. Хочется показать себя с наилучшей стороны – что я могу и на что способен.

Конкуренция? Это всегда хорошо. Будут тренировки, а уже решать главному тренеру. Только в плюс, когда есть конкуренция", – сказал Трубин.

Отметим, что в расширенном списке Шевченко помимо Трубина еще 4 вратаря - Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ

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