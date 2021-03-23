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"Мы уже проиграли в Лозанне швейцарцам". Шевченко обратился к игрокам сборной
Наставник "сине-желтых" призвал команду не расслабляться
Скриншот: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к футболистам национальной команды на первой тренировке.
"Знаете, что сейчас в Украине не очень хорошая ситуация с COVID-19. Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам.
Давайте уберем всевозможные встречи с кем-то, у нас и так времени нет. Не надо контактов – тренируемся, моемся, едем в гостиницу, ужинаем, и после этого будет теория – там поговорим, потому что у нас 3 игры за такой короткий период.
Завтра (обращение от 22 марта – прим.) уже тренировка перед игрой. Готовьтесь, будем давать много информации", - сказал Шевченко.
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