"Мы уже проиграли в Лозанне швейцарцам". Шевченко обратился к игрокам сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к футболистам национальной команды на первой тренировке.

"Знаете, что сейчас в Украине не очень хорошая ситуация с COVID-19. Проиграли матч уже в Лозанне швейцарцам.

Давайте уберем всевозможные встречи с кем-то, у нас и так времени нет. Не надо контактов – тренируемся, моемся, едем в гостиницу, ужинаем, и после этого будет теория – там поговорим, потому что у нас 3 игры за такой короткий период.

Завтра (обращение от 22 марта – прим.) уже тренировка перед игрой. Готовьтесь, будем давать много информации", - сказал Шевченко.