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Национальная сборная Украины

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Франция - Украина: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Начало - в 10:30

Франция - Украина: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины начинает свой путь в 2021-м году. Уже в марте команда Андрея Шевченко проведет три матча отбора к Чемпионату мира-2022. Первый соперник - сборная Франции.

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С действующим чемпионом мира "сине-желтые" сыграют в среду, а уже сегодня наставник команды Андрей Шевченко посетит пресс-конференцию и ответит на все вопросы журналистов. Начало прямой трансляции - в 10:30 по Киеву.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2021 в 10:35
Буяльского вместо Коно
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