Национальная сборная Украины
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Франция - Украина: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко
Начало - в 10:30
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины начинает свой путь в 2021-м году. Уже в марте команда Андрея Шевченко проведет три матча отбора к Чемпионату мира-2022. Первый соперник - сборная Франции.
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С действующим чемпионом мира "сине-желтые" сыграют в среду, а уже сегодня наставник команды Андрей Шевченко посетит пресс-конференцию и ответит на все вопросы журналистов. Начало прямой трансляции - в 10:30 по Киеву.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2021 в 10:35
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