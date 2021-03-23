Франция - Украина: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко

Сборная Украины начинает свой путь в 2021-м году. Уже в марте команда Андрея Шевченко проведет три матча отбора к Чемпионату мира-2022. Первый соперник - сборная Франции.

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С действующим чемпионом мира "сине-желтые" сыграют в среду, а уже сегодня наставник команды Андрей Шевченко посетит пресс-конференцию и ответит на все вопросы журналистов. Начало прямой трансляции - в 10:30 по Киеву.