Шевченко: Немного удивился информации, что Степаненко может пропустить Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил пресс-конференцию накануне матча против сборной Франции.

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"- Вы недавно говорили, что Макс Килман ведет процедуру получения украинского паспорта. Вчера появилась новость, что ФИФА запретит играть ему за Украину из-за его выступлений за футзальную сборную Англии. Можете прокомментировать ситуацию?

Сейчас мы сделали запрос по Максу в ФИФА. Запрос касается его выступлений за сборную Англии по футзалу. Как только появится точная информация, сможет ли он играть за сборную Украины, то мы расскажем более точно. Мы сделали запрос.

- Вчера появилась новость, что Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020. Что вы об этом знаете?

Я общался с Тарасом две недели назад. Я знаю, что ему делали определенные процедуры. Сейчас его состояние стабильное. Немного удивился подобной информации. Если его колено хорошо отреагирует, то он будет играть с командой. Лучше всего ответят Тарас или врач. У меня есть информация, что с ним все хорошо.

- Какие выводы вы сделали после матча, который состоялся в сентябре против сборной Франции?

Выводы были сделаны. В первую очередь мы сыграем официальный матч, а это другая концентрация. Мы знаем силу сборной Франции, я уважаю тренера и игроков, они не зря стали чемпионами мира. Что касается состава, то у нас есть потери, в частности Тарас Степаненко, Цыганков, Беседин. Это игроки, на которых мы рассчитывали. Под вопросом будет и Андрей Ярмоленко. Несмотря на это, команда готовится. У нас есть свои задумки на игру. К сожалению, мало времени. Впервые мы сразу проведем три официальных матча. Мы вылетаем с хорошим настроением на завтрашний матч.

- "Динамо" и "Шахтер" вылетели из еврокубков, "Шахтер" проиграл последний матч в УПЛ. Как вы оцениваете моральное состояние команды?

Когда приезжают игроки из клубов в сборную, они должны забывать их дела в клубах. Должна быть другая концентрация, футболисты должны перестраиваться. Надеюсь, что они прислушаются к моим словами и будут готовы к трем матчам. Последние две недели для украинского футбола были не совсем приятными, есть определенный спад. Но я думаю, что это временная вещь и игроки будут готовы психологически к трем играм официальной команды.

- Пятов - капитан команды, но он не играет, Лунин не играет в "Реале". Трубин играет за Шахтер, но он еще не дебютировал за сборную. Бущан провел не лучший матч против Франции осенью. Оцените текущую ситуацию с вратарями.

Мы сделаем выбор, кто будет играть после тренировок сегодня и завтра. После этого я приму решения. Если мы вернемся к товарищескому матчу в октябре, Бущану немного не везло в некоторых моментах. В тот день он дебютировал за сборную. На данный момент у меня есть неплохой выбор вратарей, я успею принять решение", - рассказал Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Отметим, что поединок в Париже, между чемпионами мира и "сине-желтыми" состоится в среду,