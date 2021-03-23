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Зинченко: Счет 1:7 в октябрьском спарринге с французами не совсем отразил события на поле
Полузащитник сборной Украины - об октябрьском товарищеском матче с Францией
Скриншот: УАФ
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко во время пресс-конференции накануне матча с Францией ответил на вопросы журналистов.
- Вы не играли в том матче в октябре, когда наша сборная уступила французам со счетом 1:7. Такой результат будет для вас и ваших партнеров дополнительной мотивацией или это вызывает мандраж?
- На самом деле никакого мандража нет. Мы все понимаем, какая это сборная. Это чемпионы мира. В дополнительной мотивации мы не нуждаемся. Играя с таким соперником, выйдем с полной концентрацией и мотивацией. Тот счет не совсем отображал игру. Смотрел матч по телевизору. Если брать 15-20 минут второго тайма, то наша сборная играла даже получше Франции. А то, что был такой счет... Хорошо, что это случилось в товарищеском матче. Сейчас игра будет официальной. Думаю и картина будет совсем другой.
- Какая обстановка в сборной после паузы?
- Все соскучились друг по другу. Нужно как можно быстрее вспоминать те связи которые у нас были в отборе на ЕВРО-2020. Нам нужно как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы. Времени на раскачку нет. Толком даже не хватает времени подготовиться к играм. Все ребята это понимают. Главное, чтобы не было травм. Желаю Степаненко скорее вернуться в строй, потому что мы нуждаемся во всех игроках", - рассказал Зинченко.
Напомним, что уже в среду, 24 марта, сборная Украины сыграет против Франции в рамках отбора к ЧМ-2022.
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