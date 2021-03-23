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Национальная сборная Украины

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Забарный: Календарный год тяжелый и интересный - это огромнейший опыт, которого нам не хватает

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игрок "Динамо" прокомментировал первую тренировку национальной сборной на сборах

Забарный: Календарный год тяжелый и интересный - это огромнейший опыт, которого нам не хватает

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал подготовку национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла на ЧМ 2022.

"Здесь невероятная атмосфера и было очень приятно вернуться в сборную и это позитив для всех.

Тяжелый и насыщенный календарный год? Он тяжелый, но он интересный, так что хорошо, что есть такие турниры. Это огромнейший опыт, которого нам не хватает", - сказал Забарный.

Напомним, что уже в среду, 24 марта, сборная Украины сыграет против Франции в рамках отбора к ЧМ-2022.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Илья Забарный
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Naf_nafi4 (Київ)
23.03.2021 в 12:17
Хрю у аппарата : Забарный молодец, за год утвердился в отличного защитника. Импонирует академия Динамо по защитникам
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