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Забарный: Календарный год тяжелый и интересный - это огромнейший опыт, которого нам не хватает
Игрок "Динамо" прокомментировал первую тренировку национальной сборной на сборах
Скриншот: УАФ
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал подготовку национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла на ЧМ 2022.
"Здесь невероятная атмосфера и было очень приятно вернуться в сборную и это позитив для всех.
Тяжелый и насыщенный календарный год? Он тяжелый, но он интересный, так что хорошо, что есть такие турниры. Это огромнейший опыт, которого нам не хватает", - сказал Забарный.
Напомним, что уже в среду, 24 марта, сборная Украины сыграет против Франции в рамках отбора к ЧМ-2022.
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