Забарный: Календарный год тяжелый и интересный - это огромнейший опыт, которого нам не хватает

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал подготовку национальной команды к стартовым матчам отборочного цикла на ЧМ 2022.

"Здесь невероятная атмосфера и было очень приятно вернуться в сборную и это позитив для всех.

Тяжелый и насыщенный календарный год? Он тяжелый, но он интересный, так что хорошо, что есть такие турниры. Это огромнейший опыт, которого нам не хватает", - сказал Забарный.