Шевченко: Ждём ответа по Килмену от ФИФА

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что существуют трудности с привлечением защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена к играм за национальную команду.

"Сейчас мы сделали запрос по Максиму в ФИФА. Мы ждем ответ. Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу.

Поэтому, когда будет информация более-менее точная, сможет ли он играть теперь за национальную сборную Украины, тогда мы все скажем", – сказал Шевченко.