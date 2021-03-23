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Шевченко: Ждём ответа по Килмену от ФИФА
Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что существуют трудности с привлечением защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена к играм за национальную команду.
"Сейчас мы сделали запрос по Максиму в ФИФА. Мы ждем ответ. Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу.
Поэтому, когда будет информация более-менее точная, сможет ли он играть теперь за национальную сборную Украины, тогда мы все скажем", – сказал Шевченко.
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