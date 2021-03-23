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СМИ: Килман побывал в Украине для получения украинского гражданства
Футболист мог оказаться в заявки сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
Защитник "Вулверхэпмтона" Макс Килман приезжал в Украину. Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, вопрос с получением игроком украинского гражданства уже решен в положительную сторону.
Футболист должен был встретиться с главным тренером украинской сборной Андреем Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко относительно своих перспектив выступать за "сине-желтых".
УАФ и тренерский штаб сборной всерьез рассматривали вариант включения Килмана в заявку сборной на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Но пока Украина ждет вердикта ФИФА. Сегодня Шевченко подтвердил, что УАФ подала запрос касательно возможности Килмана играть за сборную Украины.
В составе "Вулверхэмптона" в нынешнем сезоне 23-летний защитник отдал две результативные передачи в 17 матчах.
Напомним, что ранее Андрей Шевченко сообщил, что Килман находится в процессе получения украинского паспорта.
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