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СМИ: Килман побывал в Украине для получения украинского гражданства

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Футболист мог оказаться в заявки сборной Украины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

СМИ: Килман побывал в Украине для получения украинского гражданства

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

Защитник "Вулверхэпмтона" Макс Килман приезжал в Украину. Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, вопрос с получением игроком украинского гражданства уже решен в положительную сторону.

Футболист должен был встретиться с главным тренером украинской сборной Андреем Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко относительно своих перспектив выступать за "сине-желтых".

УАФ и тренерский штаб сборной всерьез рассматривали вариант включения Килмана в заявку сборной на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Но пока Украина ждет вердикта ФИФА. Сегодня Шевченко подтвердил, что УАФ подала запрос касательно возможности Килмана играть за сборную Украины.

В составе "Вулверхэмптона" в нынешнем сезоне 23-летний защитник отдал две результативные передачи в 17 матчах.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко сообщил, что Килман находится в процессе получения украинского паспорта.

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В статье: Украина Вулверхэмптон Макс Килмен
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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vlotko (Броди)
23.03.2021 в 16:29
Що футзал має спільного з основним футболом? Чергова відмазка, от німецький українець був заявлений за молодіжну збірну і нічого, набуває статусу кандидата в збірну Німеччини. А кажуть, що в нас закони як те дишло, хочуть одним технічну поразку присуджують, хочуть - влаштовують догравання.
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Микко82 (Херсон)
23.03.2021 в 15:53
То все добре, але якщо ФІФА видасть невтішний вердикт буде облом.
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MaximSK (Киев)
23.03.2021 в 15:38
Стоит ли получать наше гражданство, если он заигран за сборную Англию по футзалу. Получишь наш паспорт, а играть за нашу сборную все равно нельзя.
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xapyga (Запорожье)
23.03.2021 в 15:52
будет два паспорта,в чем проблема то? И ли ты,типа что по закону нельзя? так то оно так,но и в это раде половину с 2-3 паспортами сидят
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