Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции

Пресс-служба УАФ объявила состав сборной Украины, который летит в Париж на матч со сборной Франции в рамках отбора к ЧМ-2022. В делегацию войдут 28 футболистов, в Киеве остается форвард Артем Довбык, которого довызвали раньше. Он присоединится к сборной после ее возвращения и, возможно, поможет в поединках против Финляндии и Казахстана.

Интересно, что Андрей Шевченко берет сразу пять голкиперов и только двух нападающих. Наибольшее представительство у "Динамо", которое делегировало девять футболистов, семь игроков представят "Шахтер", по одному от "Ворсклы" и "Десны, остальные - легионеры из чемпионатов Испании (1), Италии (2), Англии (2), Бельгии (4) и Венгрии (1).

Состав сборной Украины на матч против Франции

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия), Богдан Михайличенко (" Андерлехт ", Бельгия).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта ", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция игры.