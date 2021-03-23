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Национальная сборная Украины

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Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции

Новина українською

Пресс-служба УАФ объявила состав сборной Украины, который летит в Париж на матч со сборной Франции в рамках отбора к ЧМ-2022. В делегацию войдут 28 футболистов, в Киеве остается форвард Артем Довбык, которого довызвали раньше. Он присоединится к сборной после ее возвращения и, возможно, поможет в поединках против Финляндии и Казахстана.

Интересно, что Андрей Шевченко берет сразу пять голкиперов и только двух нападающих. Наибольшее представительство у "Динамо", которое делегировало девять футболистов, семь игроков представят "Шахтер", по одному от "Ворсклы" и "Десны, остальные - легионеры из чемпионатов Испании (1), Италии (2), Англии (2), Бельгии (4) и Венгрии (1).

Состав сборной Украины на матч против Франции

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия), Богдан Михайличенко (" Андерлехт ", Бельгия).

Полузащитники: Марлос, Евгений Коноплянка (оба - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта ", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция игры.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Национальная сборная Украины Чемпионат мира 2022
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Источник:
УАФ

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Комментарии (16)
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Dortmund 09 (Киев)
23.03.2021 в 16:55
Пять вратарей
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0
0
Hanter44 (Baburka)
23.03.2021 в 16:53
Как здорово,что у нас столько умных тренеров развелось!
Ответить
+1
-1
kre4et (Киев)
23.03.2021 в 16:51
Как можно вызывать в сборную игроков без игровой практики? Что в сборной делают: Пятов, Лунин, Тымчик, Коваленко и Ярмоленко? Также есть вопросы по бельгийскому десанту: Соболь и Михайличенко в последнее время играли не много!
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0
0
Камонплей
23.03.2021 в 16:51
Соболь наоборот начал играть как раз.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
23.03.2021 в 16:50
Я так понимаю всех пятерых он хочет поставить в рамку. Кто-нибудь помнит ситуацию чтобы на матч вызывали пять вратарей!!!???
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+1
0
Bambula1986 (Тернопіль)
23.03.2021 в 16:49
А Тимчика за які заслуги?
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0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
23.03.2021 в 16:48
От і подивимось на скільки Шевченко та його штаб можуть стратегічно бачити ситуацію! При бажанні всі можуть пригадати матчі Євро у Франції... Коли нам для виходу з групи конче необхідно було перемагати північноірландців та спробувати "пободатися" з поляками А ми почали битися з німцями і все про...ли! Бо великої лави більш-менш кваліфікованих гравців у нас НЕМА! А одним складом у такому режимі можуть... та скоріш за все БУДУТЬ проблеми. Тому з французами... не вельми необхідно виставляти ОСНОВУ? Нам ще з фінами та казахами грати! Саме там буде визначатися доля ДРУГОГО місця... вестись битва за ШІСТЬ пунктів!
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+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
23.03.2021 в 16:53
Ну і дійсно П'ЯТЬ голкіперів на одну гру ЦЕ ШО? "Побачити Париж та ..."
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0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
23.03.2021 в 16:35
буяльський, кочергін, швед - можна було викликати. і на лебеденка мені цікаво було б подивитися, хоча лівих (по позиції) захисників в збірній вистачає
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+1
0
efim423 (odessa)
23.03.2021 в 16:34
да уж, Караваева в сборную . ))
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0
-1
friday13 (Івано-Франківськ)
23.03.2021 в 16:24
бущан - караваєв, кривцов, забарний, матвієнко, соболь - малиновський, сидорчук, макаренко, шапаренко, зінченко. з лавки можна миколенка, зубкова, ярмоленка і яремчука. трубін, конопля, михайличенко, марлос - на випадок чиєїсь травми. решта - пасажири
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.03.2021 в 16:21
Мораес, Шепелев ??? Ярмоленко, Пятов, Тымчик и Коноваленко - без практики. Лунин - ближе к дому ?
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0
-2
Romanik2806 (Киев)
23.03.2021 в 16:21
Вместо Лунина можно было Кочергина вызвать как вариант.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2021 в 16:20
А пять сразу на ворота можна ставить?
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+4
0
avatar
Микко82 (Херсон)
23.03.2021 в 16:19
Ну як відразу п'ять воротарів вийде в старті то точно не пропустимо... Але якщо відверто - виходить тільки півтора форварда, адже Мораєс останнім часом абсолютно нулячий. Шева, ти коли Буяльського викличеш?????
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+6
0
Камонплей
23.03.2021 в 16:47
з форвардами в нас давно так...тому часто з хибною 9 і грали. Зазвичай то був Марлос. На цей раз таке також імовірно. Бо лівий фланг також під питанням, не Коноплянку ж туди ставити.
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+2
0


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