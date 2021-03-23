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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Сейчас со сборной ничего не понятно, полный каламбур

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Перед стартом отбора слишком много неизвестных

Сабо: Сейчас со сборной ничего не понятно, полный каламбур

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о ближайших матчах национальной команды в отборе ЧМ-2022.

— Отсутствие Цыганкова и Беседина - ощутимая потеря для сборной Украины?

— Сейчас со сборной ничего не понятно - как соберутся игроки, отпустят ли их клубы... Полный каламбур. Мы не знаем, какая будет сборная Франции, какой будет наша команда, Ярмоленко только недавно начал играть. Еще и Цыганков выпал... Слишком много неизвестных.

— В домашних матчах против Казахстана и Финляндии крайне важно брать шесть очок?

— В этих играх нужно обязательно выигрывать. После французов это соперники ощутимо легче, но говорить что-то наверняка сейчас нельзя. Мы не знаем, как может повернуться ситуация с тестами у каждой из сторон.

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В статье: Украина Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Кузя_007 (Киев)
23.03.2021 в 17:21
Дід смалить... Для чого його питати, там же в голові повний каламбур
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