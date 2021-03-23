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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Михалик: В сборной найдут замену травмированным Степаненко, Цыганкову и Беседину

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Матч с Французами ожидается с особым интересом

Михалик: В сборной найдут замену травмированным Степаненко, Цыганкову и Беседину

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния в Париже.

"На мой взгляд, сборная Украины подойдет к поединку с чемпионами мира во всеоружии. А недавнее крупное поражение подопечных Андрея Шевченко в товарищеском матче от французов, только поможет им мобилизоваться и доказать случайность того провала. Тем более, что тогда наши выступали в экспериментальном составе.

Что касается травмированных Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова, Артема Беседина, то, думаю, что их отсутствие не скажется на действиях нашей сборной. На то она и сборная, что в ней собраны игроки из многих команд, что служит одной из гарантий острой конкуренции на каждой позиции. Вот почему, уверен, что надежная замена выбывшим будет найдена. В частности, вместо того же Степаненко в опорной зоне может надежно сыграть Сергей Сидорчук, который находится в отличной форме. Впрочем, это прерогатива Андрея Шевченко решать, кому доверить место в старте.

Главное, чтобы ребята были уверены в своих силах, завтра нужно выйти и сыграть в свой футбол. Тем более, что поединок в Париже пройдет без зрителей и французы не смогут рассчитывать на поддержку 12 игрока.

Никто не спорит, фаворитами будут французы с их звездным составом, на то они и чемпионы мира. Однако сборная Украины уже неоднократно доказывала, что может добиваться положительного результата в матчах, где большинство экспертов отдавало предпочтение соперникам. Так почему бы нашим ребятам не удивить футбольный мир еще раз?", - сказал Михалик.

Напомним, что матч Франция - Украина состоится в среду 24 марта и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Тарас Михалик
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2021 в 20:23
А Беседина проблема заменить? Любого ставь --- хуже не будет.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
23.03.2021 в 19:34
Пішов би ти на де гуй зі своїми прогнозами.
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