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Шевченко пообещал в будущем общаться на украинском языке - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Шевченко пообещал в будущем общаться на украинском языке - ВИДЕО

Новина українською

Накануне отборочного матча на ЧМ-2022 главный тренер сборной Украины провел пресс-конференцию, причем вступительное слова сделал на украинском языке.

Пресс-конференцию тренер провел на русском, но при этом пообещал, что в будущем будет постоянно использовать украинский.

"Доброго дня. Радий привітати зі стартом збору. Готовий відповісти на всі запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2021 в 20:21
А наразі що заважає? Совість?
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Водитель трамвая (Бухарест)
23.03.2021 в 20:12
Он и по-русски-то с трудом говорить научился, куда уж ему украинский осваивать :)
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