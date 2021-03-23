Национальная сборная Украины
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Шевченко пообещал в будущем общаться на украинском языке - ВИДЕО
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Накануне отборочного матча на ЧМ-2022 главный тренер сборной Украины
Пресс-конференцию тренер провел на русском, но при этом пообещал, что в будущем будет постоянно использовать украинский.
"Доброго дня. Радий привітати зі стартом збору. Готовий відповісти на всі запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому", - сказал Шевченко.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2021 в 20:21
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Водитель трамвая (Бухарест)
23.03.2021 в 20:12
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