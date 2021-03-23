Шевченко пообещал в будущем общаться на украинском языке - ВИДЕО

Накануне отборочного матча на ЧМ-2022 главный тренер сборной Украины провел пресс-конференцию , причем вступительное слова сделал на украинском языке.

Пресс-конференцию тренер провел на русском, но при этом пообещал, что в будущем будет постоянно использовать украинский.

"Доброго дня. Радий привітати зі стартом збору. Готовий відповісти на всі запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому", - сказал Шевченко.