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Варан: Хотим стартовать как можно лучше, в матче с Украиной надеемся на победу
Французы вспоминают матчи плей-офф 2013 года
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 против
"Нас ждет три матча за семь дней, предстоят перелеты на довольно большие расстояния. Это вопрос адаптации, существует риск травм. Мы должны отдать все силы и быть максимально эффективными. Тренер контролирует игровое время и знает, кто в каком состоянии прибыл в команду.
Конечно, в матче с Украиной надеемся на победу, хотим стартовать как можно лучше. Придется сразу переходить в соревновательный режим. Думаю, матч с Украиной непременно напомнит нам поединок плей-офф ЧМ-2014. Мы проиграли в первом матче. Если бы все решалось в одном поединке, то мы бы не попали на мундиаль", - сказал Варан.
Напомним, что в 2013 году Украина в первом матче дома обыграла Францию со счетом 2:0, однако затем уступила на выезде 0:3.
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