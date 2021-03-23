Варан: Хотим стартовать как можно лучше, в матче с Украиной надеемся на победу

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 против Украины .

"Нас ждет три матча за семь дней, предстоят перелеты на довольно большие расстояния. Это вопрос адаптации, существует риск травм. Мы должны отдать все силы и быть максимально эффективными. Тренер контролирует игровое время и знает, кто в каком состоянии прибыл в команду.

Конечно, в матче с Украиной надеемся на победу, хотим стартовать как можно лучше. Придется сразу переходить в соревновательный режим. Думаю, матч с Украиной непременно напомнит нам поединок плей-офф ЧМ-2014. Мы проиграли в первом матче. Если бы все решалось в одном поединке, то мы бы не попали на мундиаль", - сказал Варан.