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Льорис: В матчах против Германии и Испании украинцы показали качественный футбол

Национальная сборная Украины
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Капитан сборной Франции - о матче против Украины

Льорис: В матчах против Германии и Испании украинцы показали качественный футбол

Новина українською

Голкипер и капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины.

"Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая ее матчи в Лиге наций против Германии и Испании. Украинцы показали качественный футбол. Думаю, что результат товарищеского поединка, когда мы выиграли - 7:1 не отражает истинного уровня нашего соперника. Тогда он сильно пострадал от COVID-19.

Впрочем, несмотря ни на что, нам важно хорошо стартовать в отборе. Поэтому постараемся только победить", - заявил Льорис.

Напомним, что матч Франция - Украина состоится в среду 24 марта и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Франция Уго Льорис
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Источник:
УАФ

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