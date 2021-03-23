Льорис: В матчах против Германии и Испании украинцы показали качественный футбол

Голкипер и капитан сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Украины .

"Мы анализировали действия украинской сборной, просматривая ее матчи в Лиге наций против Германии и Испании. Украинцы показали качественный футбол. Думаю, что результат товарищеского поединка, когда мы выиграли - 7:1 не отражает истинного уровня нашего соперника. Тогда он сильно пострадал от COVID-19.

Впрочем, несмотря ни на что, нам важно хорошо стартовать в отборе. Поэтому постараемся только победить", - заявил Льорис.