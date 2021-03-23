Сборная Украины прибыла во Францию - ФОТО

Тебе пацан наверно неизвестно что сборная при Советах играла на равных со сб. Италии ,Германии и Франции..Посмотри в you tube матч Франция СССР 1967 .Поймеш уровень команд тогда и сейчас.. Сейчас футбол юолее скоросной и техничный и сб. Украины .а России тем более не поспевает за этим ритмом...Да и талантов футбола стало меньше..Таких как Бышевец ,Блохин ,Шевченко ,Ребров ,Протасов ,Сабо ,Мунтян ,Медвидь ,Колотов ..больше не видно..в Украине.. .