Национальная сборная Украины
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Сборная Украины прибыла во Францию - ФОТО
Матч уже завтра
Фото Павла Кубанова - УАФ
Полет длился чуть менее трех часов. Столица Франции встретила солнцем и погодой +13 градусов по Цельсию.
Во Франции делегация расположилась в отеле Pullman La Defense в ближнем пригороде Парижа.
Сегодня у 28-ми игроков сборной Украины отдых после дороги и теоретическое занятие, ну а сам поединок состоится завтра и начнется в 21:45.
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2021 в 22:54
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balamyt (Boston)
23.03.2021 в 23:22
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