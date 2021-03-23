  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины прибыла во Францию - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины прибыла во Францию - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч уже завтра

Сборная Украины прибыла во Францию - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины прибыла в Париж, где в среду 24 марта состоится отборочный матч ЧМ-2022.

Полет длился чуть менее трех часов. Столица Франции встретила солнцем и погодой +13 градусов по Цельсию.

Во Франции делегация расположилась в отеле Pullman La Defense в ближнем пригороде Парижа.

Сегодня у 28-ми игроков сборной Украины отдых после дороги и теоретическое занятие, ну а сам поединок состоится завтра и начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
23.03.2021 в 22:54
приехали отдохнуть и отовариться --с каждым годом одно и тоже наберёмся опыта -сделаем выводы -будем больше тренероваться одни разговоры страна советов(бывшая)
Ответить
0
-1
balamyt (Boston)
23.03.2021 в 23:22
Тебе пацан наверно неизвестно что сборная при Советах играла на равных со сб. Италии ,Германии и Франции..Посмотри в you tube матч Франция СССР 1967 .Поймеш уровень команд тогда и сейчас.. Сейчас футбол юолее скоросной и техничный и сб. Украины .а России тем более не поспевает за этим ритмом...Да и талантов футбола стало меньше..Таких как Бышевец ,Блохин ,Шевченко ,Ребров ,Протасов ,Сабо ,Мунтян ,Медвидь ,Колотов ..больше не видно..в Украине.. .
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...