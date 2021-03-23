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Бущан: После 1:7 от Франции думал, нах#р оно мне все надо

Национальная сборная Украины
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Дебютный матч за сборную против Франции Георгию запомнился надолго

Бущан: После 1:7 от Франции думал, нах#р оно мне все надо

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями, которые удалось пережить в дебютных матчах за сборную Украины.

"Матчи с Францией и Германией? Неделька тогда удалась у меня. И там, и там один и тот же Бущан, даже пропустив семь голов стал лучшим игроком матча сборной Украины. Дебют такой сумасшедший я думал: нахер оно мне все надо? Сутки вообще не брал телефон в руки, пришел в себя, думаю бывает. Кого не поставь - исход тот же самый был. Залетело все, что могло залететь.

Через два дня позвонил Луческу, это тоже дало свой импульс. Времени посыпать голову не было. Детская ошибка была с немцами, ощущения свои я могу описать, но если вспомнить первый тайм - я выхожу, Горецка летит на меня и фиксируется фол.

Я вижу мяч, он бежит на меня, жду столкновения, а он застал меня врасплох и внимание уже было на нем, а не на мяче. После игры уже смешно было. На сегодняшний момент стараюсь быть стойким.

Удар Рамоса? Там штрафной такой был, можно и не падать. Хотел показать себя перед зрителями, а потом встаю, пытаюсь кого-то расставить, а он мне улыбается, а я в ответ ему. Получилось эпичное видео", - сказал Бущан.

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В статье: Украина Динамо Георгий Бущан
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Источник:
ТК Футбол

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