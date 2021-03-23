Стало известно, кто будет комментировать два ближайших матча сборной Украины

Уже завтра сборная Украины начинает свой отборочный путь на ЧМ-2022.

В среду подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграют против Франции, а в воскресенье, 28 марта, примут дома Финляндию.

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", оба матча будет комментировать Андрей Столярчук.

Напомним, что оба матча начнутся в 21:45.