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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто будет комментировать два ближайших матча сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Матчи сборной Украины с Францией и Финляндией покажут ТК Футбол 1 и ТРК Украина

Стало известно, кто будет комментировать два ближайших матча сборной Украины

Новина українською

Уже завтра сборная Украины начинает свой отборочный путь на ЧМ-2022.

В среду подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграют против Франции, а в воскресенье, 28 марта, примут дома Финляндию.

Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", оба матча будет комментировать Андрей Столярчук.

Напомним, что оба матча начнутся в 21:45.

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В статье: Украина Франция Финляндия
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Источник:
Динамомания

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