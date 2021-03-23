Национальная сборная Украины
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Стало известно, кто будет комментировать два ближайших матча сборной Украины
Матчи сборной Украины с Францией и Финляндией покажут ТК Футбол 1 и ТРК Украина
Уже завтра
В среду подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграют против Франции, а в воскресенье, 28 марта, примут дома Финляндию.
Поединки будут транслироваться в прямом эфире на ТК "Футбол 1" и ТРК "Украина", оба матча будет комментировать Андрей Столярчук.
Напомним, что оба матча начнутся в 21:45.
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Источник:Динамомания
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