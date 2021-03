Нестабильный Бущан, постаревший Пятов, "зеленый" Трубин. Выбираем голкипера сборной Украины

Всего три украинца сумели войти в элитный клуб игроков, которые провели трехзначное количество матчей за национальную команду. В почетной компании находятся Анатолий Тимощук (144 игры), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100). В шаге от присоединения к троице был Олег Гусев, на счету которого 98 поединков. Обидно, что он не отметил юбилей. В подобном положении сейчас оказался и Андрей Пятов.

Казалось, что скорее Эрлинг Холанд и Ансу Фати завершат свои карьеры, в Лиге Чемпионов будут играть 128 команд, а Иван Федык определится с составом "Руха", чем Пятов сложит свои полномочия в "Шахтере" и сборной Украины. Все привыкли видеть Андрея постоянным первым номером, но осенью 2020-го года стало понятно, что годы назад не вернуть. Пятов все еще в деле, но уже не безоговорочный первый номер, а на его место сейчас посягают другие игроки. Давайте вместе разберемся, кто из нынешних голкиперов идеально подходит на роль основного в сборной на ближайшие матчи отбора и на будущее Евро-2020.

Текущий сезон: 1 матч, 2 пропущенных

После ярких выступлений в "Заре", кульминацией которых стал переход в "Реал" в 2018-м году, казалось, что Лунин - будущий сменщик Пятова. Причем сделать он это должен был не через несколько лет, а уже в ближайшее время. Хейтеров у вратаря "Шахтера" всегда хватало и рождение любой новой звездочки встречалось с большими надеждами. Но мечта об игре за "Реал" обернулась для Лунина драмой с нотками хоррора - постоянное сидение на скамейке запасных, несколько не самых успешных аренд и всего один официальный матч за мадридский клуб. Не густо, согласитесь.

Многие понимают, что пока Лунин греет место на скамейке запасных "Реала", вход в основу сборной для него закрыт. Показательный пример - товарищеская игра против Польши и первый забитый гол "красно-белых". Андрей попытался сыграть в стиле Нойера, но стал по итогу лишь объектом для насмешек. Причина - отсутствие игровой практики и уверенности в себе. Все это приходит во время матчей, которых в этом сезоне не предвидится.

Спорить о потенциале Лунина смысла нет. Хотелось бы, чтобы летом он попрощался с мечтой, сделал последнее селфи в раздевалке "Реала", пожал руку Зидану, с упреком посмотрел на Куртуа, осудив того за хорошую форму и отсутствие травм, и поехал искать новый клуб. Желательно попроще. Желательно в топ-5 лиг. Там его будет ждать игровое время и возможность занять свое место в сборной. А на ближайшем Евро он привычно окажется на скамейке запасных. А может даже пролетит мимо заявки.

Текущий сезон: 23 матча, 24 пропущенных, 11 сухих игр

Если Лунину готовили роль "нового Пятова" в сборной, то аналогичное место должен был занять Трубин в донецком "Шахтере". И в отличие от Андрея, юный Анатолий с этим пока неплохо справляется. Он был признан футболистом года в составе "горняков" (авансом), а также лучшим в феврале (здесь уже заслуженно). Трубину удалось за одну осень не пропустить от "Реала" и дважды сохранить ворота от посягательств форвардов "Интера". Недурно. Но проблем, которые помешают ему стать основным в сборной, все равно хватает.

Первая из них - отсутствие опыта матчей за сборных. Анатолий был впервые вызван в расположение "сине-желтых" и с многими игроками ему еще нужно познакомиться, чтобы стать своим. Помимо этого, в игре Трубина сейчас хватает слабых сторон над которыми нужно усердно работать. Молодой кипер любит заваливаться еще до удара, а его игра ногами пока что заслуживает низкой оценки. Вспомните первый матч "Рома" - "Шахтер". Каштру хотел, чтобы вратарь начинал атаки своей команды, но все его передачи можно охарактеризовать очень просто - "выбей и отдай мяч сопернику".

Есть у голкипера "Шахтера" и положительная сторона, которая может прибавить ему очков в копилку при выборе первого номера. Анатолий - сыгранный с футболистами "горняков", костяк которых составляет оборону сборной. Но тут есть сразу несколько замечаний. Во-первых, Трубин сам не так давно играет за донецкий клуб, во-вторых он чаще пересекался на поле с Витао, а не с парой Кривцов-Матвиенко, которая и заправляет в центре обороны в команде Шевченко. Потому, как нам кажется, если коуч "сине-желтых" решит сделать ставку на сыгранность футболистов обороны, то выбор Андрея Пятова будет более предпочтительным. О нем мы скажем немного позже.

Трубин заслуженно получил вызов в сборную Украины и уже сейчас рассматривается штабом Андрея Шевченко как основной кандидат на позицию первого номера. Но по нашему мнению, Анатолию стоит продолжить работу над слабыми сторонами, улучшить игру ногами, так как без этого не стать вратарем серьезного уровня в 2021-м году, а также просто привыкнуть к статусу игрока национальной команды. По прогнозу, бороться за основу он сможет, но уже по окончании Евро-2020. Пока же, просто ознакомление.

Текущий сезон: 29 матчей, 25 пропущенных, 13 сухих игр

Еще не так давно 26-летний уроженец Одессы наблюдал за играми киевского "Динамо" из-за спины Дениса Бойко и лишь изредка получал свое время в столичном клубе. Но время бежит неумолимо - Бойко откровенно сдал, в Киев приехал Мирча Луческу, решивший, что пора бы уже что-то менять и дал шанс уже не молодому, но еще не старенькому Бущану. Жора не подвел и как влитой вписался в команду румынского тренера. Осень прошлого года COVID-19 отобрала у сборной Украины почти всех вратарей, позволив Георгию не просто дебютировать, но и сыграть против Германии, Франции и Испании, и даже получить невербальную похвалу от Серхио Рамоса. Это было неплохо.

Еще один плюс Георгия - статистика этого сезона. Временами Бущан on fire, провел немало сухих матчей и играет за будущего чемпиона Украины. Да, во многих играх УПЛ сами соперники отказываются забивать в ворота "Динамо", иногда же великолепно играет оборона киевлян, но цифры Бущана на очень достойном уровне и это по праву делает его одним из фаворитов нашего забега.

Из текста выше можно подумать, что сменщик Андрея Пятова определен и текст дальше можно не читать, но давайте не будем спешить. При всех своих плюсах (игра на ленточке, реакция, качество дальних передач), у Бущана есть серьезный минус - нестабильность. Георгий может стать героем матча против Испании, а может выпустить мяч из рук на ногу Горетцки. Может тащить на линии против "Гента", а после стать виновником двух голов "Ювентуса". К тому, у Бущана есть недочеты в игре на выходах, когда он вначале выходит на перехват мяча, а после - замирает в полупозиции, понимая, что забрать круглого уже не сможет, но и в ворота вернуться не успеет. И зачем тогда, спрашивается, выбегать? Последний минус - способность отбивать мячи перед собой. Пора бы уже отучать себя от подобного и переводить удары на угловые, а не на форвардов соперника.

Мы не удивимся, если Шевченко в мартовских встречах остановит свой выбор на Бущане, так как уже видел его в деле и знает, на что тот гаразд. Ну а дальше, уже Георгию придется доказывать, почему именно должен быть первым номером.

Текущий сезон: 7 матчей, 12 пропущенных, 1 сухая игра

Мы понимаем, что многие отправили действующего капитана сборной досрочно на пенсию, но давайте не забывать, что "свет ушедшей звезды все еще свет". Да, Пятов практически не играет в своем клубе, но с нынешней сборной он провел не один десяток матчей. К тому же, он хорошо сыгран с основной парой Кривцов-Матвиенко и даже после простоя такие связи не забываются. Не стоит забывать, что у Пятова в наличии огромный опыт. Никто не выиграл столько титулов, сколько Андрей, никто не провел столько матчей, сколько Андрей, никто не достиг пока еще такого статуса, который есть у Андрея. По хорошему, большая часть игроков сборной может выстроиться в очередь для получения автографа и фотографии с обладателем кубка УЕФА.

You’re probably familiar with Andriy Pyatov. You have seen him play for Shakhtar in the #UCL or representing Ukraine in previous Euros.



He earned 5 clean sheets in 8 games, 2 of which came against title holders Portugal and Serbia, leading Ukraine to a first place group finish. pic.twitter.com/lAEgVMH33X