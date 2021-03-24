Состав сборной: кто заменит Степаненко и дилемма правого защитника

У Андрея Шевченко бывали и худшие времена в плане кадрового наполнения его команды. В прошлом году в нескольких матчах приходилось играть чуть ли не без всего костяка сборной Украины. Сегодняшние же потери можно называть "точечными": Харатин и Степаненко с опорной зоны, Виктор Корниенко с линии обороны, Виктор Цыганков с линии под нападающим, Артем Беседин с нападения.

Цыганков и Беседин – точно не критические потери. Относительно линии нападения красноречивым может быть тот факт, что во Францию ​​не полетел довызванный вместо форварда "Динамо" Артем Довбык. Очевидно, что играть сборная Украины будет с одним ярко выраженным нападающим и им будет Роман Яремчук. Бельгийский легионер сборной Украины находится сейчас в отличной форме, поэтому не использовать его – значит, вредить самому себе.

Не факт, что играл бы Цыганков. Здесь уже возвращаемся к другому важному аспекту – привязанности Андрея Шевченко к определенной модели игры. То, что в сборную Украины вызываются не просто сильнейшие футболисты, а сильнейшие футболисты определенной формации, подтвердил сам Андрей Николаевич, сказав, что Буяльский не подходит под ту схему, по которой играет Украина. О Цыганкове тренер такого не говорил, но опыт предыдущих матчей показал, что Виктор – далеко не первый в иерархии атакующих полузащитников сборной Украины.

Большая проблема – это отсутствие Тараса Степаненко. Это футболист, вокруг которого заточена игра в центре поля. Сборная уже играла без него, но вердикт тогда был вынесен единогласно – не годится. Даже когда на его позиции испытывался похожий по характеристикам и стилю игры Дмитрий Иванисения. На этот раз полузащитника "Зари" нет даже в заявке, и разрушителем, очевидно, выступит Сергей Сидорчук. Андрей Шевченко не слишком доверяет "динамовцам", однако здесь уже нет другого выбора.

Если не "динамовцы", тогда разве что Евгений Макаренко, в Бельгии прекративший играть на фланге защиты и окончательно "прописавшийся" в центре поля. Но вряд ли Шевченко пойдет на такой риск, ведь уровень "Кортрейка" явно ниже уровня киевского "Динамо", в котором Сидорчук сейчас на ведущих ролях. Да, медлительный, да, большинство передач – только поперек поля или назад, но лучшего варианта для разрушения сейчас не найти. Шапаренко и Шепелев – не для такого матча, Коваленко – без практики, да и не классический разрушитель. Но у Макаренко все же есть один козырь: в этом сезоне он играет очень много за клуб, больше играл только во времена своего пребывания в ужгородской "Говерле" и дубле киевского "Динамо".

Остальные позиции в центре поля даже не поддаются обсуждению – это Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Оба находятся в хорошей форме, оба обеспечены практикой, оба идеально проповедуют стиль футбола, в который хочет играть Андрей Шевченко. Поэтому здесь все очевидно.

В отличие от флангов полузащиты. Андрей Ярмоленко едва восстановился от травмы, поэтому непонятно, сможет ли он выдержать темп матча с Францией. Евгений Коноплянка – неэффективный резервист "Шахтера", этим все сказано. Остается Марлос – даже несмотря на его не лучшие функциональные кондиции. Ну и рискнем спрогнозировать выход на противоположном фланге Александра Зубкова. По принципу – "потому что больше некому".

Разве что переводить в полузащиту Соболя и Караваева. Эдуард играл в этом сезоне в средней линии за "Брюгге", в частности, в матче Лиги Европы против киевского "Динамо". Но тренер бельгийцев прибег к такому варианту (использование номинального защитника в полузащите) не от хорошей жизни, да и эксперимент тот по итогам завершился плачевно для "Брюгге" (поражение и вылет из еврокубка). Караваева точно не удивить просьбой сыграть в полузащите, но кто тогда закроет правый фланг обороны? Александр Тымчик вообще без игровой практики в "Динамо" (недавно восстановился от травмы), "Десна" Ефима Конопли проиграла в двух последних матчах с общим счетом 0:6... Хотя это обстоятельство вряд ли как-то повлияло на психологию молодого защитника, поэтому он все же рассматривается в качестве опции на правый фланг защиты. Но Караваев более опытный и форму набрал неплохую, о чем свидетельствуют несколько качественных матчей в УПЛ.

Примечательно, что в двух поединках против "Вильярреала" Караваев сыграл лишь шесть с лишним минут, поэтому его вроде как и неуместно ругать за тот провал. По крайней мере, персона Караваева не так четко показывает разницу в уровне соперников "Динамо" в УПЛ и на международной арене. Куда более показательными здесь будут примеры Забарного и Сироты. В УПЛ "Динамо" пропускает наименьше среди всех участников, а в Лиге Европы середняк чемпионата Испании на молекулы разобрал защиту киевлян. Морено просто выжигал штрафную "Динамо", а что бы там делали Мбаппе, Жиру и Гризманн? Нет, Шевченко не пойдет на такой риск, но суть в том, что альтернатива ничем не лучше – Кривцов и Матвиенко. Единственное их преимущество – опыт и лучшая сыгранность. Поэтому здесь придется выбирать по принципу "меньшее зло".

Виталий Миколенко очень плохо сыграл против "Вильярреала". И там проблема даже не в том, что соперники превосходили классом, а в том, что когда-то один из лучших футболистов "Динамо" много ошибался в непринужденных ситуациях: с выбором позиции, с передачами на ближнего. Возможно, пригодился бы Виктор Корниенко, но его вывел из строя коронавирус. Богдан Михайличенко будет запасным, а на основное место левого защитника прогнозируем как раз Эдуарда Соболя.

Ну и позиция вратаря – здесь ситуация противоположна тому, что наблюдается в защите. Выбор широкий, кандидаты уверены в себе и надежны. Даже Андрей Лунин, который не играет в "Реале", но сильно потеет там на тренировках, оставляя после себя очень приятное впечатление. Однако единственное, что можно сказать относительно этой позиции с достаточно высокой уверенностью – что Дмитрий Ризнык не попадет в конечной заявку на матч. Подробнее о выборе вратарей UA-Футбол расскажет в отдельном материале >>>.

По итогам вырисовывается вот такой состав:

Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь - Сергей Сидорчук - Александр Зинченко, Руслан Малиновский - Марлос, Александр Зубков - Роман Яремчук.

Насколько близко это к истине? Узнаем вечером, за час-полтора до матча, начало которого назначено на 21:45.