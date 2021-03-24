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Лунин и Ярмоленко не сыграют. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Матч состоится сегодня, 24 марта

Лунин и Ярмоленко не сыграют. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украины опубликовала список футболистов, которые смогут помочь национальной команде в матче против Франции в отборе на чемпионат мира 2022.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер")

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Богдан Михайличенко (" Андерлехт ", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Марлос, Евгений Коноплянка (оба - "Шахтер"), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта ", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

С тех футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Резник и Андрей Лунин.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45

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В статье: Украина Франция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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WI-FI (Киев)
24.03.2021 в 11:51
Лучше Шепелев с игровой практикой чем коваленка без
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0
0
cucumber (Киев)
24.03.2021 в 11:37
Коваленко у грі зі швидкими технічними французами є нуль без палочки. вася огурцов
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+1
-1
FCWROVY1 (Kyiv)
24.03.2021 в 11:28
Я б поставив такий склад : 1Трубін або Бущан 2 Забарний 3 Миколенко 4 Матвієнко 5 Зінченко 6 Малиновський 7 Зубков 8 Сидорчук 9 Марлос 10 Соболь і 11 Яремчук...
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
24.03.2021 в 11:24
Коваленко є, а Ярмоленка немає. Смішно.
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-1


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