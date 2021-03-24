Лунин и Ярмоленко не сыграют. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Сборная Украины опубликовала список футболистов, которые смогут помочь национальной команде в матче против Франции в отборе на чемпионат мира 2022.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер")

Защитники: Эдуард Соболь ("Брюгге ", Бельгия), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Караваев, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Ефим Конопля ("Десна"), Богдан Михайличенко (" Андерлехт ", Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Марлос, Евгений Коноплянка (оба - "Шахтер"), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта ", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия)

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

С тех футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Резник и Андрей Лунин.

Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45