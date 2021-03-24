Владислав Ващук: Сборная Франции не зависит от Мбаппе так, как ПСЖ

Один из участников памятного матча сборной Украины с французами на "Стад де Франс" в 1999-м вспомнил об этом соперничестве в рамках ЧЕ-2000, а также поделился мнением о предстоящей встрече с командой Дидье Дешама, которая состоится в среду, 24 марта.

- В конце 90-х началась долгая эра сборной Франции, по-прежнему входящей в число фаворитов на чемпионатах мира и Европы. В чем, по-вашему, ее многолетняя сила?

- Сила французов, как и бельгийцев и голландцев заключается в системе развития детского футбола и непосредственно работающих в этой сфере тренерах. Акценты расставлены правильно. Детские тренеры получают достойную зарплату и соответственно борются за то, чтобы их воспитанники прогрессировали в дальнейшем. При этом действует система поощрения, что является лучшим стимулом. В наше время этот фактор немаловажен. Стоит также учитывать, что чемпионат Франции входит в пятерку лучших национальных чемпионатов Европы. В этом плане французы весьма стабильны.

ФАКТОР МБАППЕ И ФРАНЦУЗСКАЯ СКАМЕЙКА

- Что отметили бы в игре нынешней французской сборной?

- Разумеется, ее лидеров, харизматичных футболистов – в первую очередь, нападающего "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе. Тех, которые могут за счет индивидуальной игры в любой момент включить креатив, создать момент и его реализовать. Используя те или другие системы и тактики, французы способны добиваться нужного результата. У сборной Франции нынешнего образца помимо стабильного состава имеется достаточное количества квалифицированных исполнителей, способных весьма продуктивно сыграть на своей позиции. Длинная скамейка запасных позволяет Дидье Дешаму не испытывать серьезных кадровых проблем. Главное, что все игроки французской сборной слушают главного тренера и поэтому действуют, как хорошо отлаженный механизм. Ведь если тренер не владеет ситуацией, будучи не в состоянии удержать всех своих лидеров в узде, то тогда каждый тянет одеяло на свою сторону. Получается анархия. А когда она возникает на футбольном поле, то ее легко преодолеть. Именно системой. А когда есть система, то под нее нужны креативные футболисты. Не могу сказать, что у сборной Франции таких сейчас переизбыток, но их количества вполне достаточно для того, чтобы преодолеть тот или иной рубеж, созданный командой противника.

- Мировая пресса сегодня много внимания уделяет талантливому игроку Килиану Мбаппе. Как считаете, с ним и без него игра сборной сильно разнится?

- Мбаппе сейчас один из самых быстрых футболистов в мире, да и по креативности он очень хорош. Этот парень играет на команду – и сам забивает, и не жадничает в процессе достижения результата. В отличие от "ПСЖ", где его фигура является во многом определяющей, о сборной Франции этого не скажешь. Ведь у Дешама есть футболисты, которые благодаря своему мастерству и командной игре могут заменить Мбаппе. Я бы не сказал, что он настолько яркая личность, что без него французская сборная не сыграет. А вот "ПСЖ" от него в какой-то степени зависит.

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

- У французов в атаке весьма опасны и другие исполнители – Оливье Жиру, Антуан Гризманн…

- У Дешама сть подбор футболистов, которые могут выйти и решить исход матча. Хотя тот же Жиру может под тактику в каком-то матче подойти, а может и наоборот. Все зависит от того, какую главный тренер выберет. Зато у сборной Франции есть ряд тактик, при которых французы могут как ускорить игру, так и замедлить.

КОГДА В УДАРЕ БЫЛ БАРТЕЗ

- Украинской национальной команде не раз удавалось удачно играть с Францией, и даже обыгрывать ее с разницей в два мяча. В одном из памятных матчей – в 1999-м на стадионе "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени посчастливилось принять участие и вам…

- Тот поединок был центральным в туре, ведь до него мы одержали победы во всех трех предыдущих встречах – с Россией, Андоррой и Арменией, а французы имели в активе два выигрыша и одну ничью. Понятное дело, что игра на новом стадионе "Стад де Франс" вызвала повышенный интерес, на его трибунах собралось около 80 тысяч зрителей.

- Что предшествовало матчу, который имел серьезное значение для обеих команд?

- Чего-то особенного и не вспомню. Точно могу сказать, что о накачке нашей сборной не могло быть и речи, ведь дополнительно настраивать футболистов в игре с таким соперником, как Франция, не стоит - и так все понятно. В соперничестве с такой сильной сборной в первую очередь думаешь о том, чтобы никто не смог обыграть тебя на вверенной позиции. Вот и приходится "включать" все свое мастерство. И если с какими-то командами можешь позволить себя поберечь, то с такими, как Франция, должен включаться полностью, на 110-120 процентов. Ведь нет отыгранного момента, такие нужно всегда доигрывать до судейского свистка. Дело в том, что креативные футболисты на любом участке поля могут придумать все, что хочешь. Сам матч проходил в напряженной борьбе. С французами наша команда соперничала на равных, и даже имела шансы для того, чтобы победить.

Сборная Украина перед матчем со сборной Франции, 27 марта 1999-й год - фото Getty Images

- У многих болельщиков и специалистов тот матч ассоциируется с нереализованным Андреем Шевченко выходом один на один с Фабьеном Бартезом. Помните тот ключевой момент?

- Помню. Это было во втором тайме. Сергей Ребров сделал длинную передачу на ход Шевченко, и тот войдя в штрафную площадь французов, пытался пробить между ног вратарю. Но Бартез сыграл надежно, ликвидировав реальную угрозу. В тот вечер он еще несколько раз выручал свою команду.

- На поле "Стад де Франс" против одного из фаворитов выходили без какой-либо боязни?

- Нет, никакой боязни не было. Был лишь традиционный предстартовый мандраж, а потом игра, в ходе которой он улетучивался. Разумеется, до матча все мы переживали. А в момент игры уже не переживаешь, ведя себя так, как и раньше.

ПАРИЖ ИЗ ОКНА АВТОБУСА

- Заполненные почти под завязку трибуны "Стад де Франс" давили психологически?

- Нет. Мне всегда нравилось, когда много зрителей. Чем их больше – тем лучше. Даже если они "болеют" против, то всегда интересно. Я абстрагировался от общей атмосферы и зритель мне не мешал.

- Когда поймали себя на мысли, что трибуны на вас не влияют?

- Это было, когда я в составе киевского "Динамо" в розыгрыше Лиги чемпионов играло против какой-то датской команды. Ее болельщики неистово поддерживали своих, тем более что трибуны находились близко от поля. После этого подобная атмосфера стала для меня привычной и на нее я уже не обращал никакого внимания. До игры к реву или громкому скандированию уже привыкаешь, а как только звучит свисток арбитра, ты уже в игре и тебя ничего не может отвлекать – будь то болельщики или что-то другое.

- Тренерский штаб во главе с Йожефом Сабо результатом был доволен?

- Если перед матчем задали бы вопрос "Устроит ли вас ничья со сборной Франции?", то все сказали бы "Да". Но по сути игры, в которой можно было побеждать и мы это вполне "вытягивали", то конечно, лучше бы не соглашаться. Думаю, что в душе Йожеф Сабо был доволен, так как 0:0 с Францией, это положительный результат. Тем более, на чужом поле, где играть всегда сложнее.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

- В том же 1999-м мода на обмен футболками уже существовала?

- Она была еще раньше - в 1996-м или 1997-м. Имею ли я футболку кого-то из французских игроков того матча? Может, и имею. Я ведь не являюсь особым ценителем по этой части. Все футболки где-то лежат у меня сложенными. Знаю, что есть люди, которые их собирают. Хотя уверен, что у тех же известных футболистов дома не так уж и много раритетных футболок и всего остального.

- Когда бывали во Франции, что из сувениров привозили для родных, друзей и близких?

- Когда ты играешь, то особо ничего не можешь купить. Прибыв по прилету из аэропорта в гостиницу, покушал, потренировался, поспал, а уже на следующий день – игра. А после игры улетаешь вместе с командой. Францию в тот период именно так и запомнил. И кода меня спрашивают: "Был ли ты в Париже и что видел?", то ловлю себя на мысли, что видел все только из окна автобуса.

- Неужели не удавалось что-то купить в день игры во время традиционной утренней прогулки?

- Прогулка, как правило, была непродолжительной по времени – всего минут 35-40, не более.

УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ УДАР

- По удивительному стечению обстоятельств в отборочном цикле континентального первенства 2000 года наша сборная также сыграла вничью, 0:0, с французами дома. Перипетии той игры в памяти сохранились?

- Если честно, тот матч уже не помню. Их столько было в карьере!

- Для футбольной Украины товарищеская игра с Францией в октябре прошлого года стала настоящим шоком, ведь 1:7 – уж слишком много даже с учетом серьезности соперника. Согласны?

- Безусловно, это был удар по нашей сборной. Но главное – его выдержать и не долго рассусоливать. Да, было поражение. Но дальше будут победы. В такой ситуации главная задача тренерского штаба – быстро переключать футболистов от поражения к победе, а от этой победы – к следующему выигрышу. Чтобы надолго не зацикливаться на предыдущем положительном результате.

фото - УАФ, автор - Павел Кубанов

- Как считаете, для нашей сборной фактор реванша за то поражение будет иметь место или же, если можно так выразиться, все начнется с чистого листа?

- Нет, никакого чистого листа как такового не существует. Есть же история, статистические данные. Хоть и появятся новые футболисты, им все равно нужно играть и преодолевать турнирные барьеры, доказывая свою профпригодность для национальной команды. Это же касается и тех игроков, которые выступают в ней давно. На уровне сборной проходных игр не бывает. Даже в товарищеских матчах ты не можешь просто "пройти мимо". Разумеется, что играть со сборной Франции в полноги априори не получится. Повторюсь: для достижения позитивного результата с командой Дешама нужно выкладываться на 110-120 процентов своих возможностей. А уж тем более после 1:7 в осеннем матче. Тот результат – весьма серьезный раздражитель. Все об этом знают и об этом думают, соответственно в предстоящей встрече должны играть аккуратно. Надеюсь, что в матче с Францией не будет полумоментов, а будут моменты, в которых нужно полностью выкладываться.

НЕ ПРОЗЕВАТЬ БЫ "СТАРТ"

- Какие перспективы у французской команды в нынешнем отборочном цикле?

- Отвечу словом из вашего же вопроса: перспективы есть.

- Какие у вас ожидания от предстоящего стартового матча сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года с французами?

Я "болею" за нашу сборную, и в сегодняшней игре буду переживать за нее. Надеюсь, что наши ребята смогут преодолеть вышеупомянутые вещи внутри себя, смогут показать хорошую игру и добиться положительного результата. Все зависит от настроя – как до игры, так и в самом ее начале. Нужно быть особенно сконцентрированными и ответственными в первые 10-20 минут. Думаю, что именно они будут определяющими. А еще после перерыва, когда тяжело войти во втором тайм, нужно "старт" не прозевать.