Сергей Коновалов: Игра обороны - болевая точка сборной Украины, придется уплотнять центр поля

Бывший игрок сборной Украины Сергей Коновалов вспомнил исторические матчи против Франции и оценил шансы "желто-синих" в первом отборочном поединке ЧМ-2022 против тех же трехцветных

- Сергей, впервые сборная Украины встречалась с Францией на то время чемпионом мира в 1999 году в матчах отбора Евро-2000. Есть, что вспомнить?

- В первой игре на "Стад де Франс", где мы сыграли 0:0, у нас был реальный шанс победить и увести три очка. У Андрея Шевченко был шикарный момент, когда он вышел один на один с Бартезом, видимо, хотел пробить ему между ног, и не забил. Конечно, мог исполнить более классически, проще, но что сейчас говорить. Обыграй французов там и сыграй дома в ту же ничью, наверняка на финал Европы поехали бы мы. Ответный матч сыграли очень достойно на приличном уровне, игра почти равная, но у французов было несколько больше моментов, чем у нас. Объективно результат 0:0 по игре. Нынешний наставник сборной Франции Дидье Дешам в той легендарной команде был капитаном. Помню, в Киеве в конце матча я имел хороший шанс забить и стать первооткрывателем голов в ворота чемпионов мира. Мог, но не удалось. Две ничьи в то время можно было приравнять к победе. Если вспомнить состав французов, то это бомба: Бартез, тот же Дешам, Зидан, Лизаразю, Блан, Анелька, Карамбе, Вийера. И у нас молодая, но уже амбициозная команда во главе главный тренер Сабо, а Лобановский консультант. Эх, есть что вспомнить! Прекрасное было время.

- Нашей сборной придется играть против мощного соперника, опять чемпионов мира, который проповедует атакующий футбол, тем более играя дома. Вся нагрузка ляжет на оборону, особенно на пару центральных защитников. И тут вызывает беспокойство, что с сильными командами наши игроки выглядят неубедительно. Это мы видели в Лиге Европы, когда в двух матчах против "Вильярреала" Забарный и Сирота проиграли все что можно, и с их зоны забивали голы. Также можно сказать и о Кривцове с Матвиенко в матче с "Ромой", их игра вызвала много вопросов. Проблема для наставника сборной?

- Да есть такое, и это правильно подмечено. Если "Шахтер" в ответном матче более или менее старался показать игру и зацепиться за ничью, то "Динамо" практически ничем не удивило, и вылезло наружу глобальные проблемы в обороне. И это есть болевой точкой не только для клубов, но и сборной, и естественно для тренерского штаба. Может они найдут какое-то альтернативное решение для центральных защитников наших ведущих двух команд. На сегодняшний день это проблема, видна даже не специалистам. И с таким соперником как Франция придется уплотнять центральную зону, может даже за счет опорного полузащитника, который будет играть ниже, больше действуя в отборе мяча в помощь двум центральным защитникам.

- Таким бесценным игроком мог быть Степаненко, но он травмирован.

- И это вопрос для главного тренера, на ком остановит свой выбор? Если с атакой у нас вроде все нормально, а вот с обороной головная боль для тренерского штаба. Сборная это не "Шахтер" и не "Динамо", а совокупность игроков, многие из которых выступают в топовых зарубежных чемпионатах, и они могут составлять костяк для команды. И здесь самое главное, чтобы ребята забыли, что они играют за "Шахтер", "Динамо", "Манчестер Сити" или "Аталанту". Это национальная сборная, и они должны уметь переключаться на другую волну.

Фото - УАФ, автор - Павел Кубанов

- Не будет ли довлеть на игроков недавнее поражение 1:7 в контрольном матче?

- Они должны были давно забыть эту игру, сделать выводы и идти дальше. Пусть лучше вспоминают приятные моменты, как например, после этого поражения смогли собраться и в Киеве обыграть не менее грозного соперника сборную Испании. Нужно готовиться на позитиве!

- Еще в воскресенье игроки сборной играли в чемпионате, а через два дня такой важный и нелегкий поединок с французами. Нет времени на подготовку. Может ли такой фактор отразится на игре?

- Не думаю. Ведь все сборные в одинаковых условиях. Самое главное, чтобы моральный дух игроков "Динамо" и "Шахтера" был на высшем уровне, нужно собраться, сконцентрироваться, дать бой и показать качественный футбол с чемпионом мира.

- И на какой результат может рассчитывать наша сборная?

- Нужно всегда отталкиваться от худшего, и надеется на лучшее. Сначала нужно построить так игру, чтобы не пропустить. Будет тяжело, но что может быть лучше сильного соперника, на фоне которого есть возможность проверить свои возможности и претензии на будущее. Ничейный результат был бы приемлем исходом. Пожелаем нашим ребятам хорошей игры и позитивного результата. Ждем интересного футбола.

Матч Франция – Украина состоится в среду, 24 марта. Начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио онлайн трансляция поединка.