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"Слабые стороны есть у всех, я думаю, мы справимся с Мбаппе". Забарный – о предстоящей игре с Францией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник сборной Украины дал комментарий по поводу матча с французами

"Слабые стороны есть у всех, я думаю, мы справимся с Мбаппе". Забарный – о предстоящей игре с Францией

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против Франции в квалификации ЧМ-2022.

"Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было (речь об 1:7 в октябрьском спарринге – прим.). Будем стараться играть на победу. Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря.

Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся, – сказал Забарный.

Напомним, что матч Франция - Украина Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45.

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В статье: Украина Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 14:35
Перед таким матчем лучше помолчать, особенно защитникам.
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0
0
IhorSt (Львів)
24.03.2021 в 13:34
"Есть слабые стороны у всех". Глибока думка:) Так, але а одних їх менше, ніж в інших:) Ще глибше сказанув:):)
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0
-1
avatar
Американец 2000
24.03.2021 в 13:16
Таким как Забарный - лучше бы просто помолчать ((( Столько косяков выдаёт за игру (((
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+1
-1
Comment06 (Украина)
24.03.2021 в 13:11
Не "думаю", а "надеюсь". Дай Бог!
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+1
0
Dortmund 09 (Киев)
24.03.2021 в 13:01
С Мбаппе думать это не позволительная роскошь...у него такая скорость, что никакая мысль не догонит. Нужно просто с ним справится на поле и все.
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