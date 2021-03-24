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"Слабые стороны есть у всех, я думаю, мы справимся с Мбаппе". Забарный – о предстоящей игре с Францией
Защитник сборной Украины дал комментарий по поводу матча с французами
Скриншот: УАФ
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против Франции в квалификации ЧМ-2022.
"Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было (речь об 1:7 в октябрьском спарринге – прим.). Будем стараться играть на победу. Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря.
Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся, – сказал Забарный.
Напомним, что матч Франция - Украина Матч Франция - Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45.
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