"Слабые стороны есть у всех, я думаю, мы справимся с Мбаппе". Забарный – о предстоящей игре с Францией

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча против Франции в квалификации ЧМ-2022.

"Будем готовиться и стараться, чтобы такого уже не было (речь об 1:7 в октябрьском спарринге – прим.). Будем стараться играть на победу. Думаю, Мбаппе уже может все. С ним нужно более интуитивно играть, даже не знаю, честно говоря.

Не скажешь, что нужно прямо с ним рядом играть, у него очень хорошая скорость. Его нужно на расстоянии держать. Есть слабые стороны у всех. Думаю, с ним мы справимся, – сказал Забарный.