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(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Многозначная ситуация

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Если честно – это читалось. Еще вчера в анонсе предрекали, что Ярмоленко не найдется места в основном составе сборной Украины на матч против Франции. Слишком рискованно на такой поединок выпускать игрока, только восстановившегося после травмы и долгое время не игравшего за клуб.

Андрей Шевченко пошел еще дальше – он не включил Андрея Ярмоленко в конечную заявку на матч. Персональные болельщики Ярмоленко могут расстроиться, но стоит на ситуацию смотреть шире. Такой шаг Шевченко свидетельствует о том, что "священных коров" в сборной Украине нет. Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир Украины среди действующих игроков; входит в топ-10 гвардейцев сборной Украины и в топ-3 среди ее действующих игроков, пользуется безоговорочным авторитетом среди коллег, но в заявку не попал. Не готов играть – не занимай место.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко - изображение 1

Позитив уже в том, что Андрей Шевченко, похоже, не склонен к тем выходкам, которыми в конце своей каденции раздражал общественность Михаил Фоменко. С другой стороны, с таким же успехом с заявки можно было отсеять еще нескольких игроков. Например, Евгения Коноплянку и Виктора Коваленко.

Но они хотя бы тренировались полноценно, поэтому и сохранили свои места. Логично, что вместе с Ярмоленко не попал в заявку и Александр Тымчик – он тоже долго восстанавливался после травмы. Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык – объективно слабейшие звенья среди вратарей, ну а Шепелев не включен в основной список по тому же принципу, что и Буяльский – он не так хорошо подходит под эту модель футбола сборной, как Шапаренко или Коваленко.

(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко - изображение 2

Справедливости ради, в контексте этой темы нельзя не вспомнить октябрьский поединок Лиги наций против Испании (1:0 в пользу Украины с голом Цыганкова). Ярмоленко и тогда приехал в сборную, будучи лишенным большого количества игровых минут в клубе. Более того, перед тем матчем Ярмоленко почти семьдесят минут сыграл в поединке против Германии (поражение 1:2) и подвергся острой критике за пассивность. А с испанцами отработал на все сто процентов. Был заметен как в нападении, так и в обороне, открывался под передачи и ассистировал сам. Вершиной его действий в том поединке стал элегантный ассист на Виктора Цыганкова.

А если чего-то подобного не хватит сегодня на поле Франции? Шевченко надеется, что найдутся другие герои.

Фото - UA-Футбол

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Комментарии (9)
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Kela (Одесса)
24.03.2021 в 14:40
Тымчика не дали дозаявить французы, так как наши не вовремя подали заявку на него.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 14:18
Ярмоленко и Буяльский, которые могут выйти на замену и решить исход матча не подходят под какую-то секретную схему с коваленками и коноплянками которые могут выйти и ничего не решить а просто поприсутствовать на поле. Ну и при чем здесь личные фанаты Ярмоленка?
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+1
-5
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 14:02
А помните как Суркис раньше говорил "Пусть он в сборной покажет, на что способен, а потом претендует на место в основе Динамо"? Эх, были же времена... Павелко вконец наш футбол испоганил!
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+1
0
dmitroj88
24.03.2021 в 13:17
Лучше вообще подальше от сборной этого забивалу держать, а то снова с турнира уедем с 0 забитыми...
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+10
-8
Alex.696 (Немирів)
24.03.2021 в 13:46
Давайте в основу кавалєнку, ото ігрочила, в самій Аталанті аж 10 хвилин зіграв!!! А ще мораєса і марлоса - самі результативні гравці збірної.
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+3
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 14:21
Для таких дятлов как ты и написали, что он лучший бомбардир сборной. С португальцами и с испанцами Ярмола решал а не каваленка придурковатая.
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+2
-3
dmitroj88
24.03.2021 в 14:22
А ещё Блохин неплохо забивал, может его теперь позовем? Тупой ребенок.
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 14:29
А ты никуда и не поедешь, ребёнок.
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0
-3
dmitroj88
24.03.2021 в 14:29
Вижу ты уже поехал...
+2
0


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