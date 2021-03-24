(Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Если честно – это читалось. Еще вчера в анонсе предрекали, что Ярмоленко не найдется места в основном составе сборной Украины на матч против Франции. Слишком рискованно на такой поединок выпускать игрока, только восстановившегося после травмы и долгое время не игравшего за клуб.

Андрей Шевченко пошел еще дальше – он не включил Андрея Ярмоленко в конечную заявку на матч. Персональные болельщики Ярмоленко могут расстроиться, но стоит на ситуацию смотреть шире. Такой шаг Шевченко свидетельствует о том, что "священных коров" в сборной Украине нет. Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир Украины среди действующих игроков; входит в топ-10 гвардейцев сборной Украины и в топ-3 среди ее действующих игроков, пользуется безоговорочным авторитетом среди коллег, но в заявку не попал. Не готов играть – не занимай место.

Позитив уже в том, что Андрей Шевченко, похоже, не склонен к тем выходкам, которыми в конце своей каденции раздражал общественность Михаил Фоменко. С другой стороны, с таким же успехом с заявки можно было отсеять еще нескольких игроков. Например, Евгения Коноплянку и Виктора Коваленко.

Но они хотя бы тренировались полноценно, поэтому и сохранили свои места. Логично, что вместе с Ярмоленко не попал в заявку и Александр Тымчик – он тоже долго восстанавливался после травмы. Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык – объективно слабейшие звенья среди вратарей, ну а Шепелев не включен в основной список по тому же принципу, что и Буяльский – он не так хорошо подходит под эту модель футбола сборной, как Шапаренко или Коваленко.

Справедливости ради, в контексте этой темы нельзя не вспомнить октябрьский поединок Лиги наций против Испании (1:0 в пользу Украины с голом Цыганкова). Ярмоленко и тогда приехал в сборную, будучи лишенным большого количества игровых минут в клубе. Более того, перед тем матчем Ярмоленко почти семьдесят минут сыграл в поединке против Германии (поражение 1:2) и подвергся острой критике за пассивность. А с испанцами отработал на все сто процентов. Был заметен как в нападении, так и в обороне, открывался под передачи и ассистировал сам. Вершиной его действий в том поединке стал элегантный ассист на Виктора Цыганкова.

А если чего-то подобного не хватит сегодня на поле Франции? Шевченко надеется, что найдутся другие герои.