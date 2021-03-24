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Рейс Киев - Милан. Как Андрей Шевченко стал героем нашего детства. ВИДЕО
Невероятный гол Карпатам в финале Кубка Украины, феерия в Милане и Золотой мяч. Вы помните?
UA-Футбол
Сейчас Андрей Шевченко у многих ассоциируется с работой главного тренера сборной Украины. Но конечно же так было не всегда. Украинский футбол конца девяностых и нулевых был неразделим с Шевой, а особенно с его периодом в Милане.
Бешеном Милане, который выигрывал Серию А и Лигу чемпионов. Том Милане, два игрока которого становились обладателями Золотого мяча. И один из них - наш Андрей Шевченко. Канал UA-Футбол вспоминает наше прошлое, а также лучшие годы Шевченко-игрока, за игрой которого мы все с вами следили во времена, когда еще не было интернета.
Автор сценария - Роман Синчук
Режиссер - Александр Рыженко
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