Рейс Киев - Милан. Как Андрей Шевченко стал героем нашего детства. ВИДЕО

Сейчас Андрей Шевченко у многих ассоциируется с работой главного тренера сборной Украины. Но конечно же так было не всегда. Украинский футбол конца девяностых и нулевых был неразделим с Шевой, а особенно с его периодом в Милане.

Бешеном Милане, который выигрывал Серию А и Лигу чемпионов. Том Милане, два игрока которого становились обладателями Золотого мяча. И один из них - наш Андрей Шевченко. Канал UA-Футбол вспоминает наше прошлое, а также лучшие годы Шевченко-игрока, за игрой которого мы все с вами следили во времена, когда еще не было интернета.

Автор сценария - Роман Синчук

Режиссер - Александр Рыженко