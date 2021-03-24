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Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейс Киев - Милан. Как Андрей Шевченко стал героем нашего детства. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Невероятный гол Карпатам в финале Кубка Украины, феерия в Милане и Золотой мяч. Вы помните?

Рейс Киев - Милан. Как Андрей Шевченко стал героем нашего детства. ВИДЕО

UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сейчас Андрей Шевченко у многих ассоциируется с работой главного тренера сборной Украины. Но конечно же так было не всегда. Украинский футбол конца девяностых и нулевых был неразделим с Шевой, а особенно с его периодом в Милане.

Бешеном Милане, который выигрывал Серию А и Лигу чемпионов. Том Милане, два игрока которого становились обладателями Золотого мяча. И один из них - наш Андрей Шевченко. Канал UA-Футбол вспоминает наше прошлое, а также лучшие годы Шевченко-игрока, за игрой которого мы все с вами следили во времена, когда еще не было интернета.

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Автор сценария - Роман Синчук
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Милан канал UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 14:33
С таким подходом к сборной он скоро станет антигероем.
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Юра с Амура (Дніпро)
24.03.2021 в 14:29
Герой вашего детства, мальчики...))
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