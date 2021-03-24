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Шевченко: Не будем смотреть, кто выйдет в составе Франции, сосредоточимся на своем плане игры

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Наставник национальной команды поделился мыслями о предстоящем матче с французами

Шевченко: Не будем смотреть, кто выйдет в составе Франции, сосредоточимся на своем плане игры

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Франции в квалификации ЧМ-2022.

"Я рад, что мы приступаем к работе, давно не виделись с ребятами. Очень мало времени на подготовку - ее практически нет, это впервые в истории играется 3 официальных матча подряд. Нам предстоит сыграть против действующих чемпионов мира. Настроение хорошее.

У нас всего было два дня на подготовку. Мы предпочли за день до матча потренироваться утром в Украине, поскольку здесь нас никто не ограничивает по времени.

У сборной Франции достаточно исполнителей, которые спокойно могут заменить друг друга. У них большая скамейка запасных и большой потенциал. Мы не будем смотреть кто выйдет у них на поле. Мы сосредоточимся на своем плане игры", - заявил Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 14:26
План на игру --- поставить в состав приблатненную шпану вместо нормальных игроков.
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