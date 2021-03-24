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Бущан - о сопернике в отборе на ЧМ-22: Франция - чемпионы мира, здесь не о чем говорить

Национальная сборная Украины
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Голкипер украинской команды поделился мыслями о предстоящем поединке

Бущан - о сопернике в отборе на ЧМ-22: Франция - чемпионы мира, здесь не о чем говорить

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан поделился ожиданиями от выездного матча против Франции.

"Это большой стимул, сейчас огромная конкуренция, поэтому в каждой игре нужно доказывать, что ты достоин места в сборной. Нужно работать каждый день и доказывать свой статус.

Я не буду отдельно никого выделять из соперников. Франция - это чемпионы мира, поэтому здесь не о чем говорить", - высказался Бущан.

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В статье: Украина Георгий Бущан
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Источник:
ТК Футбол

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