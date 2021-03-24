Франция - Украина: соперники определились с цветами формы

Сегодня, 24 марта, в рамках поединка группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Франции.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Французы сыграют в синем.

Напомним, что встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Время начала матча в 21:45 по киевскому времени.

Фото: УАФ