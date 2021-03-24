Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франция - Украина: соперники определились с цветами формы
Французы сыграют в синем, украинцы - в желтом
uaf.ua
Сегодня, 24 марта, в рамках поединка группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Франции.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которая проходила онлайн, было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Французы сыграют в синем.
Напомним, что встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Время начала матча в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Старт отбора на ЧМ-2022. Какой формат и что нужно Украине для выхода в финальную часть?
- Килман в Украине, решение Барселоны и еще один бразилец для Шахтера. Главные новости от 23 марта
- "Шансы минимальные" - Цыганык рассказал, почему ФИФА запретит англичанину Килману играть за Украину
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО