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Малиновский: Задача сборной Украины показать хороший результат с Францией
Украинский футболист - о предстоящем матче с соперником
Фото: УАФ
Полузащитник бергамской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о предстоящей встрече с Францией.
"Каждая сборная хочет пройти как можно дальше и попасть на чемпионат мира с первого или второго места. С первого места нам будет тяжело выйти, но все зависит от нас. На данный момент у нас задача - добыть положительный результат с Францией. Хороший результат - это взять очки или победить.
Думаю, что с Францией можно играть. Да, подбор футболистов и класс очень высокий. Цена ошибки будет очень большая. Мы должны сыграть очень внимательно и сконцентрировано, и не допускать ошибок, потому что такие соперники за ошибки наказывают моментально", - сказал Малиновский.
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