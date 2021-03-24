Малиновский: Задача сборной Украины показать хороший результат с Францией

Полузащитник бергамской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о предстоящей встрече с Францией.

"Каждая сборная хочет пройти как можно дальше и попасть на чемпионат мира с первого или второго места. С первого места нам будет тяжело выйти, но все зависит от нас. На данный момент у нас задача - добыть положительный результат с Францией. Хороший результат - это взять очки или победить.

Думаю, что с Францией можно играть. Да, подбор футболистов и класс очень высокий. Цена ошибки будет очень большая. Мы должны сыграть очень внимательно и сконцентрировано, и не допускать ошибок, потому что такие соперники за ошибки наказывают моментально", - сказал Малиновский.