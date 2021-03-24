Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко в центре защиты. L`Equipe назвала ориентировочные составы Франции и Украины
Французские журналисты более тщательно подошли к делу
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Когда наступает окно сборных, всегда интересно посмотреть, насколько иностранные журналисты знакомы с украинскими реалиями. Например, испанцы осенью в прошлом году отличились тем, что назвали Цыганкова Циниковим, за что в итоге были наказаны самим Виктором.
Журналисты ведущего французского издания L`Equipe более основательно подошли к делу. Их вариант ориентировочного состава сборной Украины выглядит вполне рабочим, за исключением разве что позиций Миколенко и Матвиенко. Очевидно, во французском издании решили, что Андрей Шевченко сделает ставку на динамовскую связку в центре обороны, поэтому переставили Виталия именно в центр, где он много играл в период кадрового кризиса "Динамо".
Итак, по версии L`Equipe ориентировочные составы сборных Франции и Украины выглядят следующим образом:
Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Л.Ернандес - Погба, Канте, Рабио - Мбаппе, Жиру, Гризманн
Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко - Сидорчук, Малиновский - Марлос, Зинченко, Зубков - Яремчук
Популярное сейчас
- Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера Миная
- Состав сборной: кто заменит Степаненко и дилемма правого защитника
- Франция - Украина. Анонс и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 на 24.03.2021
- Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО