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Миколенко в центре защиты. L`Equipe назвала ориентировочные составы Франции и Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Французские журналисты более тщательно подошли к делу

Миколенко в центре защиты. L`Equipe назвала ориентировочные составы Франции и Украины

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Когда наступает окно сборных, всегда интересно посмотреть, насколько иностранные журналисты знакомы с украинскими реалиями. Например, испанцы осенью в прошлом году отличились тем, что назвали Цыганкова Циниковим, за что в итоге были наказаны самим Виктором.

Журналисты ведущего французского издания L`Equipe более основательно подошли к делу. Их вариант ориентировочного состава сборной Украины выглядит вполне рабочим, за исключением разве что позиций Миколенко и Матвиенко. Очевидно, во французском издании решили, что Андрей Шевченко сделает ставку на динамовскую связку в центре обороны, поэтому переставили Виталия именно в центр, где он много играл в период кадрового кризиса "Динамо".

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Итак, по версии L`Equipe ориентировочные составы сборных Франции и Украины выглядят следующим образом:

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Л.Ернандес - Погба, Канте, Рабио - Мбаппе, Жиру, Гризманн

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко - Сидорчук, Малиновский - Марлос, Зинченко, Зубков - Яремчук

Миколенко в центре защиты. L`Equipe назвала ориентировочные составы Франции и Украины - изображение 1

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (4)
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Камонплей
24.03.2021 в 16:48
Загалом правдоподібно. Крім вже поміченої помилки з Миколенко-Матвієнко, хіба що Малиновський зараз виглядає більш атакувальною опцією за Зінченко, а останній відповідно більш надійною в обороні. Ну і не виключено, що некорисний в захисті Марлос вчергове буде блукаючою 9, а Рома буде пахати якийсь з флангів.
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0
0
Arni-86 (Одесса)
24.03.2021 в 16:04
Скорее всего так и будет, только в центре Матвиенко а Мыколенко на фланге. Вместо Марлоса хотелось бы игрока с лучшими оборонительными способностями, но выбор ограничен
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+2
0
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 15:57
від марлоса в захисній грі ніякої користі.
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+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
24.03.2021 в 15:49
це більш реальный варіант ніж від семена,
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+1
-1


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