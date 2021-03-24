Кривцов: Сборная Франции - команда звезд. Они и Мбаппе могут заменить

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции

"Сборная Франции - команда звезд, все игроки играют в топ клубах. Поэтому если надо - они и Мбаппе смогут заменить. Выделять кого-то нет смысла", - сказал Кривцов.