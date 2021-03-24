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Кривцов: Сборная Франции - команда звезд. Они и Мбаппе могут заменить

Национальная сборная Украины
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Украина начинает отбор против чемпиона мира

Кривцов: Сборная Франции - команда звезд. Они и Мбаппе могут заменить

footboom.com

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Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции

"Сборная Франции - команда звезд, все игроки играют в топ клубах. Поэтому если надо - они и Мбаппе смогут заменить. Выделять кого-то нет смысла", - сказал Кривцов.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Франция
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Источник:
ТК Футбол

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