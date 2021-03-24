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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Павлов: Говорят, что перед матчем шансы всегда 50 на 50, однако о поединке с чемпионами мира так не скажешь

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборной Украины без удачи не обойтись

Павлов: Говорят, что перед матчем шансы всегда 50 на 50, однако о поединке с чемпионами мира так не скажешь

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, чего он ждет от сегодняшнего поединка отборочного цикла чемпионата мира 2022 Франция - Украина.

"Я всегда очень высоко ценил талант футболиста Андрея Шевченко, доказывает он свою профпригодность и на тренерском поприще. Такие же креативные , неординарные личности собраны и в его штабе. Убежден, что своей творческой работой они заслуживают, чтобы Фортуна почаще им улыбалась. А удача очень будет нужна сегодня нашим ребятам в Париже.

Говорят, что перед началом матча шансы всегда 50 на 50. Однако о поединке с чемпионами мира, так не скажешь. Конечно, французы- фавориты, но я очень надеюсь, что Андрей Шевченко изберет ту тактическую схему, которая поможет добиться положительного результата.

Если откровенно, то прогнозами я никогда не увлекался. Хочу чтобы сегодня команды порадовали нас красивым футболом. Хотя в сборной Украины будет сказываться отсутствие в опорной зоне травмированного Тараса Степаненко. Без него и "Шахтер" уже не тот. Да, на этой позиции в последнее время прибавил Сергей Сидорчук, однако у Степаненко значительно больше международного опыта. Этот фактор нельзя не недооценивать", - сказал Павлов.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Николай Павлов Украина Франция
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
24.03.2021 в 16:48
шансы проиграть то дело в суде было 0,01% , но ты проиграл.
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Исследователь
24.03.2021 в 16:41
Всё может быть не так удручающе, мяч круглый
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