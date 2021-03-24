Нагорняк: Надеемся, что не будет повторения матча, когда Украина уступила в Париже 1:7

Тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк высказался накануне матча квалификации ЧМ-2022 Франция – Украина.

"Шансы у сборной Украины есть, конечно. Мы все надеемся, что не будет повторения прошлогоднего матча, когда украинская сборная уступила в Париже 1:7. Я думаю такого счета не будет. Тогда различные причины повлияли на то, что Украина уступила с таким разгромным результатом.

Интересно будет посмотреть этот поединок. Наши ребята, я думаю, тоже мотивированные. У них все-таки самолюбие очень хорошее. В этой встрече, что будет, ребята должны достойно выступить. Это всего лишь первая игра, но от первых матчей всегда многое зависит. Но будем надеяться на лучшее.

Забарный сказал, что слабые стороны есть у всех и заверил, что оборона Украины справится с Мбаппе? Конечно, можно справиться с Килианом. Мбаппе опасен, когда простор есть. Ему нужно закрыть пространство. В закрытом пространстве форвард ПСЖ не настолько опасен, как тот же Месси. Большой козырь Мбаппе – это его сумасшедшая скорость.

Очень хочется, чтобы наши не проиграли. Будет тяжело, но все возможно. Будем поддерживать сборную Украины", - сказал Нагорняк.