Трубин о Франции: В противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался перед отборочным матчем ЧМ-2022 против сборной Франции.

"Трудно кого-то выделить в составе соперника. Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции - один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Нужно посмотреть на нее, разобрать и готовиться к матчу.

Трудно не наблюдать за игрой такого нападающего, как Мбаппе. Все и так знают, что он топ-футболист. Однако я считаю, что в противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен, что умеешь. Поэтому хорошо играть против таких форвардов", - сказал Трубин.