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Трубин о Франции: В противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня Украину будут экзаменовать чемпионы мира

Трубин о Франции: В противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен

Скриншот: УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин высказался перед отборочным матчем ЧМ-2022 против сборной Франции.

"Трудно кого-то выделить в составе соперника. Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции - один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Нужно посмотреть на нее, разобрать и готовиться к матчу.

Трудно не наблюдать за игрой такого нападающего, как Мбаппе. Все и так знают, что он топ-футболист. Однако я считаю, что в противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен, что умеешь. Поэтому хорошо играть против таких форвардов", - сказал Трубин.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Франция Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ

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fabo7002
24.03.2021 в 18:50
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