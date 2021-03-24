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Трубин о Франции: В противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен
Сегодня Украину будут экзаменовать чемпионы мира
Скриншот: УАФ
Голкипер
"Трудно кого-то выделить в составе соперника. Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции - один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Нужно посмотреть на нее, разобрать и готовиться к матчу.
Трудно не наблюдать за игрой такого нападающего, как Мбаппе. Все и так знают, что он топ-футболист. Однако я считаю, что в противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен, что умеешь. Поэтому хорошо играть против таких форвардов", - сказал Трубин.
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
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