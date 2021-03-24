Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зубков: Держим мысль, что французам следует отдать должок
Поквитаться за 1:7
uaf.ua
Полузащитник "Ференцвароша" и
"Конечно, надо забыть предыдущую товарищескую игру с французами (1:7), но где-то в голове держать мысль, что им следует отдать должок", - сказал хавбек.
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Старт отбора на ЧМ-2022. Какой формат и что нужно Украине для выхода в финальную часть?
- Globo: Тайсон дал обещание Шахтеру относительно своего трансфера
- Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo7002
24.03.2021 в 18:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...