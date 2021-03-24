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Зубков: Держим мысль, что французам следует отдать должок

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поквитаться за 1:7

Зубков: Держим мысль, что французам следует отдать должок

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции.

"Конечно, надо забыть предыдущую товарищескую игру с французами (1:7), но где-то в голове держать мысль, что им следует отдать должок", - сказал хавбек.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Франция Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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fabo7002
24.03.2021 в 18:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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