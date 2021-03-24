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Федецкий: Для сборной Украины ничья с Францией будет приравниваться к победе
Против чемпионов мира будет очень тяжело
uaf.ua
Бывший игрок
"Если говорить о сборной Украине, то они давно не собирались и им сразу предстоит матч против чемпионов мира. Будет интересно.
Те игроки, которые выйдут и поменяют травмированных игроков, должны отдать себя на поле, отпахать за себя и того парня.
Нужно не давать свободных зон сопернику, потому что у того же Комана и Мбаппе бешеная стартовая скорость. И если дать пространство, могут быть проблемы.
Нужно сыграть максимально компактно и страховать друг друга. Ничейный результат будет приравниваться к победе, но в футболе все возможно", - сказал Федецкий.
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
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