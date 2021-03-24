Федецкий: Для сборной Украины ничья с Францией будет приравниваться к победе

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции

"Если говорить о сборной Украине, то они давно не собирались и им сразу предстоит матч против чемпионов мира. Будет интересно.

Те игроки, которые выйдут и поменяют травмированных игроков, должны отдать себя на поле, отпахать за себя и того парня.

Нужно не давать свободных зон сопернику, потому что у того же Комана и Мбаппе бешеная стартовая скорость. И если дать пространство, могут быть проблемы.

Нужно сыграть максимально компактно и страховать друг друга. Ничейный результат будет приравниваться к победе, но в футболе все возможно", - сказал Федецкий.