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Федецкий: Для сборной Украины ничья с Францией будет приравниваться к победе

Национальная сборная Украины
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Против чемпионов мира будет очень тяжело

Федецкий: Для сборной Украины ничья с Францией будет приравниваться к победе

uaf.ua

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции

"Если говорить о сборной Украине, то они давно не собирались и им сразу предстоит матч против чемпионов мира. Будет интересно.

Те игроки, которые выйдут и поменяют травмированных игроков, должны отдать себя на поле, отпахать за себя и того парня.

Нужно не давать свободных зон сопернику, потому что у того же Комана и Мбаппе бешеная стартовая скорость. И если дать пространство, могут быть проблемы.

Нужно сыграть максимально компактно и страховать друг друга. Ничейный результат будет приравниваться к победе, но в футболе все возможно", - сказал Федецкий.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Артем Федецкий Украина Франция
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Источник:
ТК Футбол

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