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Эксперт ТК Футбол стал менеджером по коммуникациям сборной Украины
Авраам Кампомар вошел в штаб сборной Украины
footballua.tv
Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины.
Как заявил пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков, Кампомар в сборной будет работать менеджером по коммуникациям.
"Авраам – менеджер по коммуникациям. Он известен всем нам по работе на ТРК "Украина" – наш бродкастер. Он там много анализировал, но тут его задача не анализировать, хотя он, может быть, этим и занимается, а коммуницировать.
Он хорошо знает испанский, итальянский, украинский и русский", – сказал Васильков.
Отметим, что Кампомар ранее также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в испанских клубах – "Альбасете" и "Вальядолиде".
В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол".
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