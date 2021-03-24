Эксперт ТК Футбол стал менеджером по коммуникациям сборной Украины

Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины.

Как заявил пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков, Кампомар в сборной будет работать менеджером по коммуникациям.

"Авраам – менеджер по коммуникациям. Он известен всем нам по работе на ТРК "Украина" – наш бродкастер. Он там много анализировал, но тут его задача не анализировать, хотя он, может быть, этим и занимается, а коммуницировать. Он хорошо знает испанский, итальянский, украинский и русский", – сказал Васильков.

Отметим, что Кампомар ранее также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в испанских клубах – "Альбасете" и "Вальядолиде".

В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол".