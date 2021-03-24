Грозный: Есть предчувствие, что из Парижа мы вернемся с набранными очками

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Франция – Украина:

"Наконец-то мы дождались начала матчей отбора на чемпионат мира. Матчи УПЛ и разговоры о ней на несколько недель сменятся объединением всех без исключения ради результатов сборной и путевки на чемпионат мира. И так! Стартуем и начинаем! А начинаем мы игрой с чемпионами мира сборной Франции еще и на их поле!

Сейчас национальную команду ожидают три кряду матча отбора. И здесь нужно приличное восстановление, приличная обойма. Не смогут, к сожалению, пока сыграть за Украину Степаненко, Беседин и Цыганков. Довбик не имеет права сыграть на выезде по другим причинам.

Очень важен правильный план на игру. У нас все-таки есть опыт побед над топовыми сборными Испании, Португалии. Многие ребята из сборной Украины за "Динамо", "Шахтер", "Аталанту", "Ман Сити" сыграли в еврокубках. Это также большой плюс! Наши ребята в хорошем игровом тонусе, и они хорошего качества. Просто мы играем со сверхтоповой командой. Если они себе позволяют не вызывать в сборную Карима Бензема, который забивает в каждом матче за "Реал". О чем можно говорить!

Что такое сборная Франции? У них играют футболисты из различных топ-команд из топ-чемпионатов. У французов есть восходящая звезда мирового футбола Килиан Мбаппе! Там кого не назовешь, все звезды!

С любым соперником можно и нужно играть, достигая результата. С очень организованной Францией нужно играть очень концентрированно, внимательно и дисциплинированно до финального свистка. Они не прощают микроошибок. Французам нельзя давать пространство, так как Мбаппе и компания достаточно реактивные, а сражаться с ними в скорости – пустое занятие. Тем более у Франции обслужить атакующих игроков реально есть кому. Нельзя допускать разрывы между линиями, но наша сборная уже давно играет очень компактно. И в то же время мы не должны отказываться от своей игры. Мы уже давно достаточно хорошо контролируем мяч в активной динамике, меняя ритм, темп и направление игры. Мы научились выжимать максимум из полумоментов. Все футболисты добросовестно выполняют черновую работу. У нас хорошие стандарты. У ворот соперника мы угрожаем и забиваем практически в каждом матче. У нас быстрые и эффективные атаки.

Кстати в обороне футболисты сборной Франции играют без страховки, играя один в один. Они так играют, потому что им нужно большое количество игроков в атаке. Также они уверены в том, что их уровень мастерства не позволит сопернику обыграть себя. Поэтому нужно идти в обводку обязательно, нужно обыгрывать французов, так как страхующих там нет. Франция остается в обороне два в два, один в один. Это очень здорово! Это момент, который нужно использовать. У нас есть группа игроков, которые умеют обыгрывать и они обязательно должны это делать. Некоторые французские игроки любят повозиться с мячом, они передерживают его. Значит в этот момент надо их накрывать и идти в быстрый отбор, проводя быстрые атаки. Также нужно быть очень внимательными и сконцентрированными в своей штрафной во время игры и во время стандартов.

У меня есть предчувствие, что из Парижа мы вернемся с набранными очками и Украина поборется с Францией за первое место в группе. Искренне мы всего этого желаем украинской сборной", – сказал Грозный.