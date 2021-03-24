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Национальная сборная Украины

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Бущан, Забарный и Шапаренко - в старте Украины на матч с Францией

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Стартовые составы команд

Бущан, Забарный и Шапаренко - в старте Украины на матч с Францией

УАФ

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022 Франция – Украина.

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Караваев, Шапаренко, Яремчук

Запасные: Пятов. Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуниор Мораес, Коваленко

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Энандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (47)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.03.2021 в 21:43
Удачі!
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
24.03.2021 в 21:37
Лучше бы уже в центре обороны Васю Кобина с милей выпустил ,и то не так стремно было бы,как за этих двух Буратин даунецких!
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
24.03.2021 в 21:35
Стремно с составом. Но я оптимист. Быть беде...
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
24.03.2021 в 21:27
На минуточку,Без единого даунецкого дерева вынесли Испанию!
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+3
-2
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IM-RM-DK (Miami)
24.03.2021 в 21:26
Матвиенко и Кривцов в центре обороны??..это будет провал!!!..Шева пожалеет,что поставил этих два даунецких дерева в основу!!
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+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:28
Забарный в шоке от таких партнёров по обороне...
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+2
-1
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IM-RM-DK (Miami)
24.03.2021 в 21:33
Надеюсь будет в аут выбивать,чем этим деревьям пасовать!!..3 мяча от Львова пропустили,а он их в основу с французами!!!
+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:34
если мешать не будут то выбьет
+1
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:20
жодного оптиміста?
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:25
Ответить
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:31
приємного!
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:14
От гонять тут на Шапаренка, а він та як вийде, так як дасть хранцузам проср...ся, шо аж ого-го...
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
24.03.2021 в 21:08
Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь - Сергей Сидорчук - Александр Зинченко, Руслан Малиновский - Марлос, Александр Зубков - Роман Яремчук. Варіант експЕрта. Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко - Сидорчук, Малиновский - Марлос, Зинченко, Зубков - Яремчук варіант хвранцузів
Ответить
+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:06
5-1-3-1
Ответить
0
-1
Alex Sunchez
24.03.2021 в 21:07
5-5-0 Все по окопам
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:08
3-6-1
0
0
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 20:58
забарний, шапаренко. ну шева. таки я розумію його рішення. він перевершив навіть мої сподівання. схема 4-5-1
Ответить
+4
0
jkugin (Харьков)
24.03.2021 в 21:02
Скорей 5-4-1 или 5-3-2. Ну не 3-4-3 же ? :)
Ответить
+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 21:05
11-0-0 :)
+2
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:07
10-0-0, воротар не рахується)
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:11
Мистер Блин, а чого він не рхується?
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:16
еще не специалист: бо всі схеми футбольних розстановок рахуються із гравців у полі без урахування голкіпера, наприклад 5-4-1 чи 3-4-3... як не крути, завжди у сумі буде 10 ))
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 21:20
Мистер Блин, татишо!!!
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:30
ти чого додіка корчиш?
0
0
trafalgar (Запорожье)
24.03.2021 в 20:49
Буяльского не хватает
Ответить
+8
0
Некр!т (Дзвонимісто)
24.03.2021 в 21:08
І ще Циганкова. Франція не УПЛ, автобуса не буде, можна вичекати пару моментів.
Ответить
0
0
Alex Sunchez
24.03.2021 в 21:12
Филипова тоже не хватает?
Ответить
0
-1
Kortezzz (Одесса)
24.03.2021 в 20:48
По ходу, новая схема в пять защитников и без вингеров. «Все назад!» Главное не пропустить в первые минут 20, перестроить игру из суперзащитной в атакующую с таким составом будет сложно.
Ответить
+3
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
24.03.2021 в 20:47
Могли і гірший склад обрати... Проте головне, якщо почнемо "летіти", то своєчасно поміняти Зинченко, Миколенко, Яремчука та Малиновського... Свіжіше будуть на наступні матчі...
Ответить
+2
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 20:47
Дрыщан, Забавный, Шкапаренко... Чудесатее даже представить сложно!
Ответить
+1
-10
trafalgar (Запорожье)
24.03.2021 в 20:48
На позицию Забарного некого ставить,Бущан в сборной смотрится лучше чем в Динамо, а вот по Шапаренко у меня вопрос
Ответить
+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
24.03.2021 в 20:49
Та йому не до ЗБІРНОЇ! Аби динамівці не грали...
+5
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 21:02
Этот вопрос уже обсуждался и было решено, что превращать сборную в богадельню для динамовских игроков все же не стоит. Поэтому пока Дрыщан не начнет демонстрировать уверенную игру в клубе, его в сборной, а тем более в старте, быть не должно! Единственное что Шева решил поберечь молодую психику Трубина.
0
-7
avatar
Spokoyno (Киев)
24.03.2021 в 21:06
Авжеж потрібно виставляти лише представники одного вЕликого клубу, що на вихідних останній команді УПЛ залетів... Хтось важку травму отримав при зіткненні з одним коучем...
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
24.03.2021 в 21:01
Та що ж тут уявляти? "Чудєсатєє" - це водій трамвая)))
Ответить
+5
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 21:04
Читай больше книг, рагуля, а то так селюком и останешься.
0
-6
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:10
Водитель, кинь свое решение проблемы стартового состава
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 21:17
Блин, мое решение очень простое. В сборной не должно быть ни одного игрока Динамо. Шевченко, кстати, его уже опробовал, и результат оказался неплох.Но кое-кому, кто ценит свои интерес выше успехов сборной, это не понравилось, и Шеве "порекомендовали" эту порочную практику упразднить.
0
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
24.03.2021 в 21:27
Водитель, но это же предвзятость в чистом виде и это не решение проблемы!.. хорошо, что сейчас у нас есть качественные легионеры и есть возможность вариировать, но блин если убрать такую опцию, что останется от сборной? с Ковалевки вызывать (ничего личного)?
+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.03.2021 в 21:30
Да хоть с Винников!
0
-2
axel 777 (Бердичев)
24.03.2021 в 21:34
Водитель трамвая (Бухарест) Ну первая это твоя девичья фамилия,а две вторые тебе от мужей достались?
Ответить
+1
0
vorofan (Житомир)
24.03.2021 в 20:45
Шапаренко???? Приехали...
Ответить
+2
-7
vgolovan (полтава)
24.03.2021 в 21:02
дуркун мы уже давно приехали
Ответить
+2
0
alex.belogubko (одесса)
24.03.2021 в 20:39
сборникам ДК не хватает Буяльского это ошибка ШЕВЫ --какая у него другая схема а у КОНЫ вообще нет схемы стоит в углу и прячиться за игроками
Ответить
+7
-1
trafalgar (Запорожье)
24.03.2021 в 20:38
Все ожиданно,кроме Шапаренко
Ответить
+1
-9
DesnaUA (Чернигов)
24.03.2021 в 20:42
А кого из оставшихся ставить на эту позицию?
Ответить
+2
-2
trafalgar (Запорожье)
24.03.2021 в 20:46
зубков может на его позиции сыграть, витя коваленка не потянул бы
+1
-5


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