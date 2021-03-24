Бущан, Забарный и Шапаренко - в старте Украины на матч с Францией

Этот вопрос уже обсуждался и было решено, что превращать сборную в богадельню для динамовских игроков все же не стоит. Поэтому пока Дрыщан не начнет демонстрировать уверенную игру в клубе, его в сборной, а тем более в старте, быть не должно! Единственное что Шева решил поберечь молодую психику Трубина.