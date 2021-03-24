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Бущан, Забарный и Шапаренко - в старте Украины на матч с Францией
Стартовые составы команд
УАФ
Стали известны стартовые составы команд на матч отбора
Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Караваев, Шапаренко, Яремчук
Запасные: Пятов. Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуниор Мораес, Коваленко
Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Энандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру
Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
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