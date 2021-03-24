Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук: Тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Реально стыдно
Надеемся, история не повторится
Нападающий
"После таких матчей приходишь в номер, смотришь на счет – ты себя за футболиста не считаешь.
Реально стыдно. Проблема не в том, что нас в Украине обольют грязью, а просто садишься и думаешь – тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Тебе 7:1, и до свидания.
На месте тренера я бы тоже прошелся по футболистам. Мы должны нести ответственность за результат, себя, авторитет, свое имя – его нужно держать.
Нельзя с таким счетом проигрывать", – сказал Яремчук.
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- На матч с Францией Украину выведет новый капитан
- Франция - Украина. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2022
- Старт отбора на ЧМ-2022. Какой формат и что нужно Украине для выхода в финальную часть?
- Шевченко довызвал Довбика. Цыганков и Степаненко сборной не помогут
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО