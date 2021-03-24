  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук: Тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Реально стыдно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук: Тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Реально стыдно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Надеемся, история не повторится

Яремчук: Тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Реально стыдно

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол вспомнил поражение национальной команды в товарищеском матче Франции (7:1) в октябре 2020 года.

"После таких матчей приходишь в номер, смотришь на счет – ты себя за футболиста не считаешь.

Реально стыдно. Проблема не в том, что нас в Украине обольют грязью, а просто садишься и думаешь – тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Тебе 7:1, и до свидания.

На месте тренера я бы тоже прошелся по футболистам. Мы должны нести ответственность за результат, себя, авторитет, свое имя – его нужно держать.

Нельзя с таким счетом проигрывать", – сказал Яремчук.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 21:55
"Хороший футболист" доказывается на поле.
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.03.2021 в 22:30
Это ты рассказываешь Яремчуку ????
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 23:16
Будь-кому. Всі ми люди. Не боги по полю бігають.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...