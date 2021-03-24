Яремчук: Тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Реально стыдно

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в эфире ТК Футбол вспомнил поражение национальной команды в товарищеском матче Франции (7:1) в октябре 2020 года.

"После таких матчей приходишь в номер, смотришь на счет – ты себя за футболиста не считаешь.

Реально стыдно. Проблема не в том, что нас в Украине обольют грязью, а просто садишься и думаешь – тебя обыгрывают 7:1, а ты считаешь, что ты – хороший футболист. Тебе 7:1, и до свидания.

На месте тренера я бы тоже прошелся по футболистам. Мы должны нести ответственность за результат, себя, авторитет, свое имя – его нужно держать.

Нельзя с таким счетом проигрывать", – сказал Яремчук.